Антонио КОНТЕ: «Наполи придется рисковать в матче со Спортингом»

Главный тренер итальянского «Наполи» Антонио Конте поделился мнением о предстоящем матче второго тура Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».

«Спортинг» стабильно борется за титул чемпиона Португалии с «Порту» и «Бенфикой». Это команда топ-уровня, в составе которой всё ещё есть многие игроки, с которыми я встречался, будучи тренером «Тоттенхэма» – теперь они набрались опыта. Нам противостоит сильная команда, но мы на одном уровне и собираемся на равных бороться с этим соперником.

Травмированные? Матиас Оливера и Леонардо Спинаццола тренировались отдельно. Посмотрим, как они себя покажут. «Наполи» придется рисковать в матче со «Спортингом», ведь альтернатив у нас не так много из-за травм. Одним из вариантов может быть Элмас на позиции правого защитника, но посмотрим, пойдём ли мы на риск при выборе стартового состава.

Когда мы побеждаем, это фантастические ощущения, но когда мы ошибаемся, всё идёт не так. Мне нужно это исправить, но это наш второй год вместе и он будет очень сложным, потому что нам придётся играть каждые три дня и обкатывать новых игроков. Я говорю это, потому что верю в своих подопечных, а не потому, что это оправдание. Нам придётся совершенствоваться по ходу дела, привлекая многих футболистов к первой команде, когда ситуация станет более стабильной»

Матч второго тура Лиги чемпионов состоится 1 октября в 22:00 по киевскому времени. «Наполи» неудачно стартовал в Лиге чемпионов, уступив английскому «Манчестер Сити» на выезде со счетом 0:2. «Спортинг» в первом туре разбил «Кайрат» (4:1) на домашней арене.