Янник Синнер – Лернер Тьен. Финал в Пекине. Смотреть онлайн LIVE трансляция

1 октября второй номер рейтинга ATP Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на хардовом турнире ATP 500 в Пекине, Китай.

В финале итальянец сыграет против представителя США Лернера Тьена (АТР 52). Поединок состоится вторым запуском на корте CAPITAL GROUP DIAMOND после игры Хачанов / Рублев – Хелиоваара / Паттен. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния выиграет трофей китайского пятисотника.

