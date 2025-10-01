Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Янник Синнер – Лернер Тьен. Финал в Пекине. Смотреть онлайн LIVE трансляция
ATP
01 октября 2025, 06:11
Янник Синнер – Лернер Тьен. Финал в Пекине. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию решающего матча на турнире ATP 500 в Китае

Янник Синнер – Лернер Тьен. Финал в Пекине. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

1 октября второй номер рейтинга ATP Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на хардовом турнире ATP 500 в Пекине, Китай.

В финале итальянец сыграет против представителя США Лернера Тьена (АТР 52). Поединок состоится вторым запуском на корте CAPITAL GROUP DIAMOND после игры Хачанов / Рублев – Хелиоваара / Паттен. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния выиграет трофей китайского пятисотника.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Янник Синнер Лернер Тьен смотреть онлайн ATP Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
