Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы сбежали из Украины, а я взял автомат»
Экс-футболист – о критике в свою сторону
Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев отреагировал на постоянную критику в свою сторону.
«25 февраля я пошел в территориальную оборону на Оболони — я не сбежал, как те шакалы, которые умчались и сейчас болтают. Многие люди сбежали, но это не про всех: я родился в России, но уже 25 лет живу здесь и с гордостью говорю — я украинец. Я взял автомат, регулярно езжу к ребятам на передовую и видел, как они живут в полевых условиях — пять дней в «землянке», туалет — по-быстрому, птицы летают над головой.
Тем, кто кричит «помогите», я предлагаю не рассказывать издалека, а прийти и посмотреть на все своими глазами. Если кто-то считает, что я пиарюсь — ребята на передовой знают правду. Пусть те, кто так волнуется, пройдут медкомиссию и поедут на ротацию — вместо того, чтобы сидеть в тепле, пить и прятаться в парковках, когда летят ракеты», — сказал Алиев.
Ранее Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.
