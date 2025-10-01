Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Во Франции рассказали о решении Энрике по поводу Забарного на матч с Барсой
Лига чемпионов
01 октября 2025, 18:48 | Обновлено 01 октября 2025, 18:53
Во Франции рассказали о решении Энрике по поводу Забарного на матч с Барсой

Украинец выйдет в стартовом составе

Во Франции рассказали о решении Энрике по поводу Забарного на матч с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

1 октября состоится центральный матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Барселона» и «ПСЖ».

Поединок пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Французское издание RMC не сомневается, что в стартовом составе команды выйдет украинский центрбек Илья Забарный, который сыграет в паре с Уильяном Пачо.

Из-за травмы поединок пропустит обладатель Золотого мяча Усман Дембеле. Не сыграют также Хвича и Маркиньос.

Уильян Пачо Барселона ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Барселона - ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: RMC Sport
