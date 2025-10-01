Во Франции рассказали о решении Энрике по поводу Забарного на матч с Барсой
Украинец выйдет в стартовом составе
1 октября состоится центральный матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Барселона» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Французское издание RMC не сомневается, что в стартовом составе команды выйдет украинский центрбек Илья Забарный, который сыграет в паре с Уильяном Пачо.
Из-за травмы поединок пропустит обладатель Золотого мяча Усман Дембеле. Не сыграют также Хвича и Маркиньос.
