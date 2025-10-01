Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Миколенко заставил корчиться от боли футболиста сборной Бразилии
Англия
01 октября 2025, 20:05 | Обновлено 01 октября 2025, 20:10
Лукас Пакета получил удар от Виталия, но не обошлось без актерской игры

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

29 сентября состоялся матч шестого тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Вест Хэмом».

Противостояние завершилось ничьей со счетом 1:1, и командам не удалось выявить победителя.

Весь матч отыграл Виталий Миколенко, который получил желтую карточку за фол на Лукасе Пакета. Бразилец начал толкать украинца, который уже был на газоне, после чего получил удар от Миколенко по ребрам. Пакета сразу включил актерскую игру и повалился на газон, но явно забыл, по чем его ударил Виталий, ведь сразу схватился за лицо.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Руслан Хащак
Мало ще йому дав...
Ответить
+7
