29 сентября состоялся матч шестого тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Вест Хэмом».

Противостояние завершилось ничьей со счетом 1:1, и командам не удалось выявить победителя.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Весь матч отыграл Виталий Миколенко, который получил желтую карточку за фол на Лукасе Пакета. Бразилец начал толкать украинца, который уже был на газоне, после чего получил удар от Миколенко по ребрам. Пакета сразу включил актерскую игру и повалился на газон, но явно забыл, по чем его ударил Виталий, ведь сразу схватился за лицо.

ВИДЕО. Миколенко заставил корчиться от боли футболиста сборной Бразилии