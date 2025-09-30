Игрок Арсенала о переходе в Реал: «Я тут ничего не выиграл и не могу уйти»

Защитник Арсенала Вильям Салиба во вторник продлил контракт с лондонским клубом на фоне слухов о возможном уходе в Реал.

«Переход в Реал за Александером-Арнольдом? Трент ушел, когда выиграл много трофеев с Ливерпулем. Я ничего с Арсеналом не выиграл, исключая Суперкубок Англии. Я хочу остаться и завоевать трофеи».

«Я люблю Арсенал и не собираюсь уходить, не отдать ничего взамен и ничего не выиграв с этой командой», – сказал Салиба.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел 6 матчей и сделал один ассист.