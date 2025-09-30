Англия30 сентября 2025, 20:40 | Обновлено 30 сентября 2025, 20:47
520
2
Игрок Арсенала о переходе в Реал: «Я тут ничего не выиграл и не могу уйти»
Салиба подписал контракт и ждет трофеев
Защитник Арсенала Вильям Салиба во вторник продлил контракт с лондонским клубом на фоне слухов о возможном уходе в Реал.
«Переход в Реал за Александером-Арнольдом? Трент ушел, когда выиграл много трофеев с Ливерпулем. Я ничего с Арсеналом не выиграл, исключая Суперкубок Англии. Я хочу остаться и завоевать трофеи».
«Я люблю Арсенал и не собираюсь уходить, не отдать ничего взамен и ничего не выиграв с этой командой», – сказал Салиба.
В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел 6 матчей и сделал один ассист.
Яка відданість клубу. Всю кар'єру хоче в Арсеналі провести)
И не выиграешь)
