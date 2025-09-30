Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жена Довбика: «Ночь перед матчем с Вероной была тяжелой»
Италия
30 сентября 2025, 20:06 |
809
0

Жена Довбика: «Ночь перед матчем с Вероной была тяжелой»

Юлия рассказала, как Артем пережил сложный период в карьере

30 сентября 2025, 20:06 |
809
0
Жена Довбика: «Ночь перед матчем с Вероной была тяжелой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Жена украинского форварда «Ромы» Артема Довбика Юлия рассказала, как ее муж пережил последние месяцы, когда перестал попадать в стартовый состав своего клуба.

«Последние месяцы Артем прожил с достоинством и уверенностью в своих силах. Я всегда в него верю. Его дисциплина обязательно принесет плоды. Мы часто об этом говорили. Я думаю, самое главное – это ваш настрой. С правильным настроем можно достичь того, что кажется чудом, даже когда весь мир работает против тебя.

Этот сложный период для Артема – это доказательство того, что каких бы целей ты ни достиг, иногда приходится начинать с нуля, проявлять характер и стойкость, доказывать, кто ты есть на самом деле. И я уверена, у него все получится.

Война? Это тяжело. Другого слова не подобрать, чтобы описать то, что мы переживаем. Каждое утро начинается с новостей и сообщений от наших семей. Ночь перед последним матчем в Украине была тяжелой: наши близкие попали под страшные бомбардировки в Киеве. Каждый раз мы благодарим Бога за то, что живы и невредимы. Это постоянное давление не может не влиять на нас, нашу жизнь и наше восприятие мира», – рассказала Юлия в интервью La Repubblica.

Ранее Довбик рассказал о дружбе со звездным форвардом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Стало известно, где Коваленко может продолжить карьеру
Ударный уик-энд для Украины. Как фаны реагируют на голы Довбика и Судакова
Юлия Довбик Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Верона
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА дисквалифицировал тренера Атлетико Симеоне в Лиге чемпионов
Футбол | 30 сентября 2025, 19:15 1
УЕФА дисквалифицировал тренера Атлетико Симеоне в Лиге чемпионов
УЕФА дисквалифицировал тренера Атлетико Симеоне в Лиге чемпионов

Наставник пропустит один матч

Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Футбол | 30 сентября 2025, 13:22 39
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение

Сине-желтых в октябре ожидает два поединка

Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Футбол | 30.09.2025, 07:12
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Шестое поражение подряд. Стародубцева покинула турнир WTA 125 в Сучжоу
Теннис | 30.09.2025, 12:25
Шестое поражение подряд. Стародубцева покинула турнир WTA 125 в Сучжоу
Шестое поражение подряд. Стародубцева покинула турнир WTA 125 в Сучжоу
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Футбол | 29.09.2025, 21:51
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
29.09.2025, 00:02
Бокс
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 1
Футбол
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем