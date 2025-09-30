Жена Довбика: «Ночь перед матчем с Вероной была тяжелой»

Жена украинского форварда «Ромы» Артема Довбика Юлия рассказала, как ее муж пережил последние месяцы, когда перестал попадать в стартовый состав своего клуба.

«Последние месяцы Артем прожил с достоинством и уверенностью в своих силах. Я всегда в него верю. Его дисциплина обязательно принесет плоды. Мы часто об этом говорили. Я думаю, самое главное – это ваш настрой. С правильным настроем можно достичь того, что кажется чудом, даже когда весь мир работает против тебя.

Этот сложный период для Артема – это доказательство того, что каких бы целей ты ни достиг, иногда приходится начинать с нуля, проявлять характер и стойкость, доказывать, кто ты есть на самом деле. И я уверена, у него все получится.

Война? Это тяжело. Другого слова не подобрать, чтобы описать то, что мы переживаем. Каждое утро начинается с новостей и сообщений от наших семей. Ночь перед последним матчем в Украине была тяжелой: наши близкие попали под страшные бомбардировки в Киеве. Каждый раз мы благодарим Бога за то, что живы и невредимы. Это постоянное давление не может не влиять на нас, нашу жизнь и наше восприятие мира», – рассказала Юлия в интервью La Repubblica.

Ранее Довбик рассказал о дружбе со звездным форвардом.