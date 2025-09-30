ВИДЕО. Не спал никто. Фаны Галатасарая устроили теплый прием Ливерпулю
Болельщики турецкого клуба запускали фейерверки перед гостиницей
30 сентября в 22:00 в Стамбуле начнётся матч второго тура Лиги чемпионов между клубами «Галатасарай» и «Ливерпуль».
Перед встречей болельщики турецкого клуба устроили настоящее шоу рядом с отелем «мерсисайдцев».
Фанаты запустили в небо множество фейерверков, чтобы не дать сопернику выспаться перед важным матчем в еврокубке.
Не обошлось без громких криков и песен, которые стали дополнением к салютам.
ВИДЕО. Не спал никто. Фаны Галатасарая устроили теплый прием Ливерпулю
At 1:55am, Galatasaray fans let fireworks off outside of Liverpool's team hotel. 🇹🇷🎆 pic.twitter.com/K5IWzPlgRO— EuroFoot (@eurofootcom) September 30, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бизнесмен купил Тернану и отдал руководство в ней своей дочери, не имеющей опыта работы в футболе
Подопечные Игоря Москвичева уступили со счетом 0:4