  4. ВИДЕО. Не спал никто. Фаны Галатасарая устроили теплый прием Ливерпулю
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 18:30 | Обновлено 30 сентября 2025, 18:31
Болельщики турецкого клуба запускали фейерверки перед гостиницей

Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября в 22:00 в Стамбуле начнётся матч второго тура Лиги чемпионов между клубами «Галатасарай» и «Ливерпуль».

Перед встречей болельщики турецкого клуба устроили настоящее шоу рядом с отелем «мерсисайдцев».

Фанаты запустили в небо множество фейерверков, чтобы не дать сопернику выспаться перед важным матчем в еврокубке.

Не обошлось без громких криков и песен, которые стали дополнением к салютам.

Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
