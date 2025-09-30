30 сентября в 22:00 в Стамбуле начнётся матч второго тура Лиги чемпионов между клубами «Галатасарай» и «Ливерпуль».

Перед встречей болельщики турецкого клуба устроили настоящее шоу рядом с отелем «мерсисайдцев».

Фанаты запустили в небо множество фейерверков, чтобы не дать сопернику выспаться перед важным матчем в еврокубке.

Не обошлось без громких криков и песен, которые стали дополнением к салютам.

ВИДЕО. Не спал никто. Фаны Галатасарая устроили теплый прием Ливерпулю