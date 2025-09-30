Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 14:02 | Обновлено 30 сентября 2025, 14:43
Украинский тренер: «Билеты на матч Кайрат – Реал продают за большие деньги»

Юрий Панфилов считает, что уровень футбольного бума в Алматы зашкаливает

Украинский тренер: «Билеты на матч Кайрат – Реал продают за большие деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Перед одним из сегодняшних матчей Лиги чемпионов УЕФА наблюдается невиданный ажиотаж. Речь идет о поединке в Казахстане, где «Кайрат» будет играть в Алматы против мадридского «Реала».

О его особенностях корреспонденту Sport.ua рассказал украинский специалист Юрий Панфилов, входивший в тренерский штаб украинских и зарубежных клубов, работавший техническим директором Федерации футбола Казахстана, а ныне возглавляющий футбольный центр ФК «Каспий» из Актау.

«Как только состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в Казахстане стали ожидать старта в турнире с особым подъемом, – сказал он. – Это и не удивительно, ведь для страны это историческое событие. По пути к этому этапу розыгрыша «Кайрат» достойно выступал в квалификациях, одного за другим одолев четырех соперников – «Олимпию», КуПС, «Слован» и «Селтик».

И несмотря на поражение в первой игре в группе от лиссабонского «Спортинга», в Казахстане с нетерпением ждут матча с «Реалом». Вокруг него настоящий ажиотаж. Ту часть билетов, которые были в продаже, уже давно мгновенно раскупили. Насколько мне известно, «тикеты» продаются минимум по 500 долларов.

А между тем каждый желающий может приобрести билет на одном из соответствующих сайтов в интернете. На сегодняшний день в зависимости от сектора стоимость составляет от 659 до 1610 долларов США».

Лига чемпионов Кайрат Алматы Реал Мадрид Юрий Панфилов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
