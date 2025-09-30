Ротань признался, что сделал после вылета Полесья из Кубка Украины

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань поделился эмоциями после разгромной победы своей команды над Вересом (4:1) в седьмом туре УПЛ. Коуч признался, что разговаривал с подопечными после поражения от Руха в Кубке Украины (0:3).

– После кубкового поражения у нас с ребятами был разговор и я сказал, что нужно прибавлять в настройке, быть готовыми к игре на 100%. Поэтому сегодня с этим не было проблем. Мы точно заслужили эту победу. Поэтому я благодарен ребятам. Они сегодня были собраны с первых минут, мы решили судьбу игры еще в первом тайме.

Был ли этот матч принципиален лично для меня после нескольких ничьих подряд в Ровно с Александрией? Ни в коем случае. Хотелось просто держать свой уровень игры. Сейчас мы находимся на стадии становления. Вы сами это видите, в кубковой игре и сегодня – это были две разные команды.

Верес – очень хорошая команда. Им непросто забить четыре мяча. Поэтому мы очень довольны таким результатом.

Относительно эмоциональности – эмоции, по-видимому, были нужны, чтобы подбадривать ребят. Это борьба за то, чтобы мы были ментально полностью готовы к матчу, борьбе, – сказал.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает шестое место турнирной таблицы, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Следующую игру подопечные Руслана Ротаня сыграют против СК Полтава.