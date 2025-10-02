Известно условие, при котором Шовковский уйдет из Динамо. Тренер недоволен
Наставник киевлян недоволен жребием Кубка Украины
Киевское «Динамо» узнало своего следующего соперника по Кубку Украины – в матче 1/8 финала киевляне примут «Шахтер».
По информации источника, наставник киевского клуба Александр Шовковский был крайне недоволен результатами жеребьевки национального кубка. Отмечается, что дальнейшая судьба Шовковского будет решаться именно в двух матчах с «горняками», которые пройдут 28 октября и 1 ноября.
Ранее появилась информация, что в случае отставки Александра Шовковского «Динамо» может возглавить Игорь Йовичевич – бывший тренер «Шахтера».
