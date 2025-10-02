Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 октября 2025, 07:16 | Обновлено 02 октября 2025, 07:17
0

Известно условие, при котором Шовковский уйдет из Динамо. Тренер недоволен

Наставник киевлян недоволен жребием Кубка Украины

Известно условие, при котором Шовковский уйдет из Динамо. Тренер недоволен
ФК Динамо. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» узнало своего следующего соперника по Кубку Украины – в матче 1/8 финала киевляне примут «Шахтер».

По информации источника, наставник киевского клуба Александр Шовковский был крайне недоволен результатами жеребьевки национального кубка. Отмечается, что дальнейшая судьба Шовковского будет решаться именно в двух матчах с «горняками», которые пройдут 28 октября и 1 ноября.

Ранее появилась информация, что в случае отставки Александра Шовковского «Динамо» может возглавить Игорь Йовичевич – бывший тренер «Шахтера».

