Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Галатасарая: «Матч против Ливерпуля будет жестким»
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 12:58 | Обновлено 30 сентября 2025, 12:59
35
0

Тренер Галатасарая: «Матч против Ливерпуля будет жестким»

Окан Бурук высказался о предстоящей дуэли в Лиге чемпионов

30 сентября 2025, 12:58 | Обновлено 30 сентября 2025, 12:59
35
0
Тренер Галатасарая: «Матч против Ливерпуля будет жестким»
Getty Images/Global Images Ukraine. Окан Бурук

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук провел пресс-конференцию перед домашним матчем с «Ливерпулем» во втором туре Лиги чемпионов, который состоится 30 сентября в 22:00.

«Во-первых, пусть наш зал для пресс-конференций будет благословен. Это действительно прекрасное помещение. Нужно поблагодарить всех, кто приложил усилия, в первую очередь нашего президента. Зал назван в честь Тургая Вардара, и мы чтим его память. Также, как вы знаете, три месяца назад Жота погиб в ДТП. Особенно важно вспомнить его перед матчем с «Ливерпулем».

Что касается самой игры: мы будем играть против очень сильной команды. Даже если они проиграли последний матч или не показали лучшей игры, они создали много моментов. Мы выйдем против команды, которая хорошо стартовала и в Лиге чемпионов, и в своём чемпионате. Такие матчи, особенно дома, – это те встречи, где мы обязаны проявить себя. Здесь наша концентрация и внимание должны быть на высочайшем уровне. Мы будем играть так, как играет «Галатасарай», думать как «Галатасарай», использовать высокий прессинг и оказывать давление на соперника. Мы знаем, что сможем это сделать вместе с нашими болельщиками. Мы уже играли много таких матчей. Встреча с «Ливерпулем» станет одним из самых тяжёлых поединков в моей карьере. Это очень сильная команда, очень успешный клуб и очень успешный тренер. Мы тоже хотим выйти на поле и показать максимум по нашему игровому плану.

Говорить об игре, оценивая одного футболиста, неправильно. Я доволен всеми моими игроками. Они искренне стараются для команды. В чемпионате мы идем 7 из 7. Конечно, были матчи, где мы играли не так хорошо – я это признаю. Нужно действовать как команда, а не оценивать отдельных игроков. Первый, кто несёт ответственность, – это я. Обязанность тренера – хорошо подготовить игроков, мотивировать их, составить грамотный план на игру. Поэтому я полностью доверяю всем своим футболистам. У нас есть важные игроки, и каждый старается отдавать 100%.

Разумеется, все меняется от матча к матчу. Если посмотреть на игру «Ливерпуля» против «Кристал Пэлас», первый тайм мог закончиться 5:0. Но на самом деле это не та команда. Игроки могут сыграть плохо, планы могут не сработать, соперник может быть сильнее в отдельных моментах. Поэтому важно смотреть на команду в целом, а не на отдельных футболистов. В этот день «Галатасарай» должен чётко показать свою идентичность. Мои ожидания – от всей команды, а не от одного человека.

Как полузащитник я когда-то забивал «Ливерпулю» гол дальним ударом. Мы ждём подобного мяча от Марио. Шучу, но на самом деле «Галатасарай» много раз играл большие матчи. Я участвовал во многих из них и добивался успеха. Теперь я, как тренер, хочу достичь этого вместе с моими футболистами. Атмосфера, которую мы создадим с болельщиками, очень важна. Мы должны показать эту страсть на поле. «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» очень страстно играли против «Ливерпуля», поэтому и мы должны это продемонстрировать. И тогда, на мой взгляд, придут и голы, и результат.

Негатив в соцсетях среди болельщиков – нормальное явление. В первом матче мы получили неожиданный результат, но та игра осталась в прошлом. Впереди новая встреча. Мы должны вместе с игроками и фанатами показать веру и единство на поле. Как всегда, наша цель – победа, и мы отдадим все силы. Конечно, негатив – естественный процесс.

У нас сильный состав и важные игроки. Важны не только стартовые 11, но и те, кто завершает матч. В быстрых играх важна сила игроков со скамейки. Я смотрю на команду как на единое целое, которое начинает и заканчивает матч. Те, кто не выходит в основе, всегда немного огорчены, поэтому это будет особый матч. Мы видели это и в последних играх соперника. Футболисты, которые выйдут на замену, должны показать выносливость, чтобы играть в высоком темпе. Наша идея – выиграть матч и показать сопернику нашу силу дома.

Роланд – отличный игрок и человек. Он максимально выкладывается, независимо от позиции. Мы счастливы, что он с нами. Его выступления за национальную команду мы уже знаем, но для нас он стал новой опцией на правом фланге. Это радость и для нас, и для него.

Осимхен? Виктор продолжает тренироваться. Сегодня посмотрим на его состояние после последнего занятия. В предыдущем матче он сыграл 10 минут и продолжал работать с нами, что позитивно. Сегодня мы примем решение.

Цель каждой команды здесь – попасть в топ-24, потом в топ-16, топ-8. Прошлогодний победитель ПСЖ вошёл в топ-24, «Манчестер Сити» едва пробился в топ-24. Поэтому можно плохо начать, но хорошо закончить. Победы очень ценны, они определяют место. Мы продолжим с той же целью. Впереди важный матч, у нас есть планы и идеи. Но главное – быть хорошей командой на поле и верить в свои силы. У меня группа игроков, которые верят, и я им доверяю. Поэтому уверен, что мы покажем себя наилучшим образом.

Разные соперники требуют разной концентрации и разных решений на поле или на старте игры. Мы стараемся находить новые вещи. Вы упомянули матч с «Атлетико» Мадрид. Они начали с 10 игроками в обороне, счет стал 2:0, а потом они немного поднялись и сравняли. Поэтому главная цель – играть без страха, показывать единство, думать одинаково и с мячом, и без него. Они быстры в переходах, и мы предпримем меры против их атак. Но игра – это всегда процесс, и иногда все идет иначе, чем запланировано. Это касается обеих команд. Мы выложимся на 100% и постараемся усложнить жизнь сопернику», – сказал Бурук.

По теме:
Без шансов для Лунина. Хаби Алонсо нашел голкипера, который заменит Куртуа
Ротань признался, что сделал после вылета Полесья из Кубка Украины
ВИДЕО. «Черт возьми». Тренер Интера выругался на пресс-конференции
Ливерпуль Галатасарай пресс-конференция Лига чемпионов Окан Бурук
Андрей Витренко Источник: ФК Галатасарай
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
Футбол | 29 сентября 2025, 15:04 7
Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев

Самба Диалло не планирует покидать украинскую команду и готов бороться за место в старте

Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Футбол | 30 сентября 2025, 07:15 6
Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ

Еще одна победа может существенно упростить нашу задачу

Ген Joga Bonito в Мадриде, носорог в Манчестере. Радостные моменты уик-энда
Футбол | 30.09.2025, 12:26
Ген Joga Bonito в Мадриде, носорог в Манчестере. Радостные моменты уик-энда
Ген Joga Bonito в Мадриде, носорог в Манчестере. Радостные моменты уик-энда
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Футбол | 30.09.2025, 08:48
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Разгром. Украина U-19 сыграла с Португалией на чемпионате Европы
Футзал | 29.09.2025, 22:04
Разгром. Украина U-19 сыграла с Португалией на чемпионате Европы
Разгром. Украина U-19 сыграла с Португалией на чемпионате Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 1
Футбол
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
28.09.2025, 23:36 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем