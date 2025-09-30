Тренер Галатасарая: «Матч против Ливерпуля будет жестким»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук провел пресс-конференцию перед домашним матчем с «Ливерпулем» во втором туре Лиги чемпионов, который состоится 30 сентября в 22:00.

«Во-первых, пусть наш зал для пресс-конференций будет благословен. Это действительно прекрасное помещение. Нужно поблагодарить всех, кто приложил усилия, в первую очередь нашего президента. Зал назван в честь Тургая Вардара, и мы чтим его память. Также, как вы знаете, три месяца назад Жота погиб в ДТП. Особенно важно вспомнить его перед матчем с «Ливерпулем».

Что касается самой игры: мы будем играть против очень сильной команды. Даже если они проиграли последний матч или не показали лучшей игры, они создали много моментов. Мы выйдем против команды, которая хорошо стартовала и в Лиге чемпионов, и в своём чемпионате. Такие матчи, особенно дома, – это те встречи, где мы обязаны проявить себя. Здесь наша концентрация и внимание должны быть на высочайшем уровне. Мы будем играть так, как играет «Галатасарай», думать как «Галатасарай», использовать высокий прессинг и оказывать давление на соперника. Мы знаем, что сможем это сделать вместе с нашими болельщиками. Мы уже играли много таких матчей. Встреча с «Ливерпулем» станет одним из самых тяжёлых поединков в моей карьере. Это очень сильная команда, очень успешный клуб и очень успешный тренер. Мы тоже хотим выйти на поле и показать максимум по нашему игровому плану.

Говорить об игре, оценивая одного футболиста, неправильно. Я доволен всеми моими игроками. Они искренне стараются для команды. В чемпионате мы идем 7 из 7. Конечно, были матчи, где мы играли не так хорошо – я это признаю. Нужно действовать как команда, а не оценивать отдельных игроков. Первый, кто несёт ответственность, – это я. Обязанность тренера – хорошо подготовить игроков, мотивировать их, составить грамотный план на игру. Поэтому я полностью доверяю всем своим футболистам. У нас есть важные игроки, и каждый старается отдавать 100%.

Разумеется, все меняется от матча к матчу. Если посмотреть на игру «Ливерпуля» против «Кристал Пэлас», первый тайм мог закончиться 5:0. Но на самом деле это не та команда. Игроки могут сыграть плохо, планы могут не сработать, соперник может быть сильнее в отдельных моментах. Поэтому важно смотреть на команду в целом, а не на отдельных футболистов. В этот день «Галатасарай» должен чётко показать свою идентичность. Мои ожидания – от всей команды, а не от одного человека.

Как полузащитник я когда-то забивал «Ливерпулю» гол дальним ударом. Мы ждём подобного мяча от Марио. Шучу, но на самом деле «Галатасарай» много раз играл большие матчи. Я участвовал во многих из них и добивался успеха. Теперь я, как тренер, хочу достичь этого вместе с моими футболистами. Атмосфера, которую мы создадим с болельщиками, очень важна. Мы должны показать эту страсть на поле. «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» очень страстно играли против «Ливерпуля», поэтому и мы должны это продемонстрировать. И тогда, на мой взгляд, придут и голы, и результат.

Негатив в соцсетях среди болельщиков – нормальное явление. В первом матче мы получили неожиданный результат, но та игра осталась в прошлом. Впереди новая встреча. Мы должны вместе с игроками и фанатами показать веру и единство на поле. Как всегда, наша цель – победа, и мы отдадим все силы. Конечно, негатив – естественный процесс.

У нас сильный состав и важные игроки. Важны не только стартовые 11, но и те, кто завершает матч. В быстрых играх важна сила игроков со скамейки. Я смотрю на команду как на единое целое, которое начинает и заканчивает матч. Те, кто не выходит в основе, всегда немного огорчены, поэтому это будет особый матч. Мы видели это и в последних играх соперника. Футболисты, которые выйдут на замену, должны показать выносливость, чтобы играть в высоком темпе. Наша идея – выиграть матч и показать сопернику нашу силу дома.

Роланд – отличный игрок и человек. Он максимально выкладывается, независимо от позиции. Мы счастливы, что он с нами. Его выступления за национальную команду мы уже знаем, но для нас он стал новой опцией на правом фланге. Это радость и для нас, и для него.

Осимхен? Виктор продолжает тренироваться. Сегодня посмотрим на его состояние после последнего занятия. В предыдущем матче он сыграл 10 минут и продолжал работать с нами, что позитивно. Сегодня мы примем решение.

Цель каждой команды здесь – попасть в топ-24, потом в топ-16, топ-8. Прошлогодний победитель ПСЖ вошёл в топ-24, «Манчестер Сити» едва пробился в топ-24. Поэтому можно плохо начать, но хорошо закончить. Победы очень ценны, они определяют место. Мы продолжим с той же целью. Впереди важный матч, у нас есть планы и идеи. Но главное – быть хорошей командой на поле и верить в свои силы. У меня группа игроков, которые верят, и я им доверяю. Поэтому уверен, что мы покажем себя наилучшим образом.

Разные соперники требуют разной концентрации и разных решений на поле или на старте игры. Мы стараемся находить новые вещи. Вы упомянули матч с «Атлетико» Мадрид. Они начали с 10 игроками в обороне, счет стал 2:0, а потом они немного поднялись и сравняли. Поэтому главная цель – играть без страха, показывать единство, думать одинаково и с мячом, и без него. Они быстры в переходах, и мы предпримем меры против их атак. Но игра – это всегда процесс, и иногда все идет иначе, чем запланировано. Это касается обеих команд. Мы выложимся на 100% и постараемся усложнить жизнь сопернику», – сказал Бурук.