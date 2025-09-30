ФОТО. Греческая Кардашьян обратилась к Джоковичу – вот что хотела

Греческая певица Александра Прехер, известная как Аура, снова привлекла внимание, обратившись к Новаку Джоковичу.

В Instagram она выложила видео из Афин и сказала сербу: «Я не сербка, но слышала, что ты переехал в Глифаду. Хочу спеть тебе «Ты мое золото». После этого она исполнила песню и добавила: «Где ты, Ноле? Я ищу тебя».

Ранее Аура уже пела сербские хиты, включая «Idem preko zemlje Srbije» и песню Лепы Брены «Luda za tobom».

Фанаты ждут, отреагирует ли Джокович на это новое обращение певицы, которую называют «греческой Ким Кардашьян».