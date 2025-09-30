Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 сентября 2025, 02:28
41
0

ФОТО. Греческая Кардашьян обратилась к Джоковичу – вот что хотела

Певица Александра Прехер, известная как Аура, вновь обратилась к сербскому чемпиону в Instagram

30 сентября 2025, 02:28 |
41
0
ФОТО. Греческая Кардашьян обратилась к Джоковичу – вот что хотела
Instagram. Александра Прехер

Греческая певица Александра Прехер, известная как Аура, снова привлекла внимание, обратившись к Новаку Джоковичу.

В Instagram она выложила видео из Афин и сказала сербу: «Я не сербка, но слышала, что ты переехал в Глифаду. Хочу спеть тебе «Ты мое золото». После этого она исполнила песню и добавила: «Где ты, Ноле? Я ищу тебя».

Ранее Аура уже пела сербские хиты, включая «Idem preko zemlje Srbije» и песню Лепы Брены «Luda za tobom».

Фанаты ждут, отреагирует ли Джокович на это новое обращение певицы, которую называют «греческой Ким Кардашьян».

Источник: Telegraf.rs
