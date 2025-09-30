Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Маркевич удивил заявлением относительно сына Шевченко: «Сложно ответить»
Сборная УКРАИНЫ
30 сентября 2025, 16:07
Специалист заявил, что ему сложно оценить уровень Шевченко-младшего

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о перспективах сына Андрея Шевченко, Кристиана, в расположении юниорской сборной Украины U-20 на чемпионате мира 2025 года

– А как же Кристиан Шевченко, что зря сына президента УАФ в сборную вызвали? Рассчитывает на него Михайленко, вызывали ли под сине-желтые знамена ради галочки?

– Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я его не видел ни в тренировочном процессе, ни в играх. Однако, я думаю, что у него хороший уровень, он же не зря играет за молодежную команду английского Уотфорда. В Англии так просто никто не играет, хоть ты и с фамилией Шевченко, хоть с какой-нибудь другой, — сказал Маркевич.

Матч Панама U-20 – Украина U-20 запланирован на вторник, 30 сентября. Старт встречи в 23:00 по киевскому времени. В первом туре группового этапа подопечные Дмитрия Михайленко минимально победили Южную Корею (2:1)

Мирон Маркевич сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 Панама - Украина Кристиан Шевченко Андрей Шевченко Уотфорд
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
