Барселона сделает все возможное, чтобы Ямаля не вызвали в сборную Испании
Каталонский клуб отказывается отпускать вингера в национальную команду из-за риска травм
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль может остаться в расположении каталонской команды во время международной паузы в октябре. Об этом сообщил Diari ARA.
Тренерский штаб «блаугранас» сделает все возможное, чтобы 18-летний футболист не был вызван в сборную Испании. Причина – медицинский штаб чемпионов Ла Лиги считает, что игра в квалификации к чемпионату мира может усугубить травмы игрока и отправить его в лазарет на длительный срок.
По информации издания, «Барселона» проведет переговоры с испанской федерацией, а также предоставит все необходимые документы о состоянии здоровья вингера. Ямаль пропустил четыре матча в сентября и вышел на поле в последнем матче против «Реал Сосьедад» на 33 минуты.
В нынешнем сезоне Ламин провел четыре матча в чемпионате, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Сборная Испании сыграет два поединка во время международной паузы – против Грузии (11 октября) и Болгарии (14 октября).
El Barça no vol que Lamine Yamal vagi amb Espanya— diariARA (@diariARA) September 29, 2025
L'extrem de Rocafonda encara no està al 100% de les molèsties al pubishttps://t.co/07R7V1MOWj
