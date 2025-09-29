Барселона сделает все возможное, чтобы Ямаля не вызвали в сборную Испании

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль может остаться в расположении каталонской команды во время международной паузы в октябре. Об этом сообщил Diari ARA.

Тренерский штаб «блаугранас» сделает все возможное, чтобы 18-летний футболист не был вызван в сборную Испании. Причина – медицинский штаб чемпионов Ла Лиги считает, что игра в квалификации к чемпионату мира может усугубить травмы игрока и отправить его в лазарет на длительный срок.

По информации издания, «Барселона» проведет переговоры с испанской федерацией, а также предоставит все необходимые документы о состоянии здоровья вингера. Ямаль пропустил четыре матча в сентября и вышел на поле в последнем матче против «Реал Сосьедад» на 33 минуты.

В нынешнем сезоне Ламин провел четыре матча в чемпионате, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Сборная Испании сыграет два поединка во время международной паузы – против Грузии (11 октября) и Болгарии (14 октября).