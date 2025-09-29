Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александрия исправила положение и поднялась со дна. 7 очков в 3 матчах
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 20:47 | Обновлено 29 сентября 2025, 20:48
Сейчас украинский клуб находится на 13-й позиции в турнирной таблице УПЛ

Александрия исправила положение и поднялась со дна. 7 очков в 3 матчах
УПЛ

«Александрия» после серии из четырех поражений смогла стабилизировать ситуацию, одержав две победы и одну ничью в последних трех матчах.

27 сентября состоялась встреча 7-го тура чемпионата Украины между командами «Александрия» и «Полтава». Игра завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Теди Цара.

Александрия в текущем розыгрыше УПЛ

  • Кудровка (1:3) – поражение
  • Оболонь (0:1) – поражение
  • Металлист 1925 (1:4) – поражение
  • Шахтер (0:2) – поражение
  • ЛНЗ (4:1) – победа
  • Динамо (2:2) – ничья
  • Полтава (1:0) – победа

Сейчас «желто-черные» (7 очков) расположились на 13-м месте турнирной таблицы чемпионата, тогда как «Полтава» (4 очка) идет следом на 14-й строчке.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
