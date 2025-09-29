Сыграет ли Малиновский? Известны стартовые составы на матч Дженоа – Лацио

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Дженоа» на матч 5-го тура Серии А против римского «Лацио».

Игра состоится на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На счету Руслана Малиновского в этом сезоне 4 матча в составе «Дженоа» и 1 голевая передача. Последние 2 матча своей команды в Серии А Руслан начинал в стартовом составе.

Стартовые составы на матч Дженоа – Лацио: