Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Малиновский? Известны стартовые составы на матч Дженоа – Лацио
Италия
Сыграет ли Малиновский? Известны стартовые составы на матч Дженоа – Лацио

Матч 5-го тура Серии А начнется в 21:45 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Дженоа» на матч 5-го тура Серии А против римского «Лацио».

Игра состоится на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Руслана Малиновского в этом сезоне 4 матча в составе «Дженоа» и 1 голевая передача. Последние 2 матча своей команды в Серии А Руслан начинал в стартовом составе.

Стартовые составы на матч Дженоа – Лацио:

По теме:
Дженоа – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФОТО. Партнеры по Роме поздравили Довбика с забитым голом
Нико Пас принял участие во всех голах Комо в Серии А текущего сезона
Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Лацио Дженоа - Лацио Руслан Малиновский стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
