Сыграет ли Малиновский? Известны стартовые составы на матч Дженоа – Лацио
Матч 5-го тура Серии А начнется в 21:45 по киевскому времени
Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Дженоа» на матч 5-го тура Серии А против римского «Лацио».
Игра состоится на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и начнется в 21:45 по киевскому времени.
На счету Руслана Малиновского в этом сезоне 4 матча в составе «Дженоа» и 1 голевая передача. Последние 2 матча своей команды в Серии А Руслан начинал в стартовом составе.
Стартовые составы на матч Дженоа – Лацио:
⤵️ TEAM #GenoaLazio pic.twitter.com/jb1IokaRTZ— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 29, 2025
La nostra formazione 🖊️#GenoaLazio#AvantiLazio pic.twitter.com/TXIV95yBsP— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 29, 2025
