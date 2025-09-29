Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эксперт: «Сами виноваты. Не помню, когда у Динамо в последний раз было так»
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 23:53
Эксперт: «Сами виноваты. Не помню, когда у Динамо в последний раз было так»

Виктор Грачев отреагировал на потерю киевлянами первой строчки в УПЛ

Эксперт: «Сами виноваты. Не помню, когда у Динамо в последний раз было так»
Виктор Грачев

Легендарный экс-нападающий донецкого «Шахтера» Виктор Грачев в эксклюзивном интервью для Sport.ua отреагировал на потерю киевским «Динамо» первой строчки в турнирной таблице УПЛ.

– Динамовцы сами виноваты в такой ситуации?

– Безусловно. Я и не помню, когда в последний раз «Динамо» теряло очки три тура подряд. Значит, внутри команды что-то происходит. Возвращаясь к «Шахтеру», скажу, что Арда Туран потихоньку налаживает игру команды, видно, что процесс притирки тренера к коллективу и наоборот, подходит к концу.

Виктор Грачев Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
