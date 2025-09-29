Бафана не Бафана. Лидер группы квалификации ЧМ-2026 получил техпоражение

Дисциплинарный комитет ФИФА назначил техническое поражение сборной ЮАР в отборочном матче к чемпионату мира 2026.

В матче между Южной Африкой и Лесото (2:0), который состоялся 21 марта 2025 года, засчитано техническое поражение сборной ЮАР со счетом 0:3, из-за нарушения Дисциплинарного кодекса ФИФА и Регламента отборочного турнира ЧМ-2026.

Дело в том, что игрок ЮАР Тебохо Мокоэна не имел права участвовать в матче. Ему было выдано официальное предупреждение. Кроме того, Южноафриканская футбольная ассоциация (SAFA) обязана уплатить штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Сборная ЮАР имеет прозвище Бафана-Бафана. Стороны были уведомлены о решении. Они имеют 10 дней, чтобы подать мотивированную апелляцию. Решение о техническом поражении может быть оспорено в Апелляционном комитете ФИФА.

Сборная ЮАР после снятия трех баллов теперь имеет 14 очков и занимает второе место в группе отбора к ЧМ-2026. За два тура до финиша лидирует Бенин, который также имеет 14 пунктов. Далее идут Нигерия и Руанда (по 11), Лесото (9), Зимбабве (4).

Квалификация ЧМ-2026. Азия, группа C. Обновленная т урнирная таблица