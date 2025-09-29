Клиент для Синнера. Стали известны пары 1/2 финала турнира ATP 500 в Пекине

На турнире ATP 500 в Пекине (Китай), который проводится на хардовых покрытиях, определены все четыре полуфиналиста.

Второй номер мирового рейтинга Янник Синнер одолел Фабиана Марожана и далее встретится с Алексом де Минауром – австралиец прошел Якуба Меншика, который снялся при счете 1:4 в первом сете.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Синнер ранее провел 10 очных противостояний против де Минаура и выиграл каждое из них – 10:0.

В еще одном полуфинале в Пекине сойдутся Лернер Тьен и Даниил Медведев. Тьен выбил Лоренцо Музетти, а Медведев обыграл Александра Зверева.

Тьен впервые вышел в полуфинал на уровне Тура. В 2025 году Лернер в пятисетовом триллере наказал Медведева в матче второго раунда Australian Open.

ATP 500 Пекин. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Фабиан Марожан – 6:1, 7:5

Алекс де Минаур [3] – Якуб Меншик – 4:1, RET., Меншик

Нижняя часть сетки

Лернер Тьен – Лоренцо Музетти [4] – 4:6, 6:3, 3:0, RET., Музетти

Даниил Медведев [8] – Александр Зверев [2] – 6:3, 6:3

ATP 500 Пекин. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Алекс де Минаур [3]

Лернер Тьен – Даниил Медведев