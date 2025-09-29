Клиент для Синнера. Стали известны пары 1/2 финала турнира ATP 500 в Пекине
Янник встретится с Алексом де Минауром, которого ранее обыгрывал 10 раз в 10 матчах
На турнире ATP 500 в Пекине (Китай), который проводится на хардовых покрытиях, определены все четыре полуфиналиста.
Второй номер мирового рейтинга Янник Синнер одолел Фабиана Марожана и далее встретится с Алексом де Минауром – австралиец прошел Якуба Меншика, который снялся при счете 1:4 в первом сете.
Синнер ранее провел 10 очных противостояний против де Минаура и выиграл каждое из них – 10:0.
В еще одном полуфинале в Пекине сойдутся Лернер Тьен и Даниил Медведев. Тьен выбил Лоренцо Музетти, а Медведев обыграл Александра Зверева.
Тьен впервые вышел в полуфинал на уровне Тура. В 2025 году Лернер в пятисетовом триллере наказал Медведева в матче второго раунда Australian Open.
ATP 500 Пекин. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Фабиан Марожан – 6:1, 7:5
Алекс де Минаур [3] – Якуб Меншик – 4:1, RET., Меншик
Нижняя часть сетки
Лернер Тьен – Лоренцо Музетти [4] – 4:6, 6:3, 3:0, RET., Музетти
Даниил Медведев [8] – Александр Зверев [2] – 6:3, 6:3
ATP 500 Пекин. Пары 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Алекс де Минаур [3]
Лернер Тьен – Даниил Медведев
