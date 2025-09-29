Арсенал забил 36 голов в АПЛ после розыгрышей угловых с сезона 2023/24
Стандартные положения помогли «канонирам» взять три очка в матче против «Ньюкасла»
«Арсенал» забил 36 голов в АПЛ после розыгрышей угловых, начиная с сезона 2023/24.
В выездном матче 6-го тура «канониры» победили «Ньюкасл» со счетом 2:1.
Победу «Арсеналу» принесли два гола в конце поединка. Оба были забиты после розыгрышей угловых.
Эти забитые мячи стали уже 35-м и 36-м для «Арсенала» в АПЛ, начиная с сезона 2023/24, которые были забиты после розыгрыша угловых ударов.
Ни одна другая команда лиги не может похвастаться подобными результатами.
Ближайшими преследователями «Арсенала» в этом рейтинге являются лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», которые забили на 15 голов меньше за этот период (по 21).
Топ-3 клубов АПЛ по количеству голов, забитых после розыгрышей угловых, начиная с сезона 2023/24
- 36 – Арсенал
- 21 – Челси
- 21 – Тоттенхэм
Благодаря этой победе «Арсенал» вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 13 очков.
36 - Arsenal scored their 35th and 36th goals from corners in the Premier League since the start of the 2023-24, which is now 15 more than any other side in this period (21 for Chelsea and Tottenham). Unstoppable. pic.twitter.com/xA36JG8Pch— OptaJoe (@OptaJoe) September 28, 2025
