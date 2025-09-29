Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал забил 36 голов в АПЛ после розыгрышей угловых с сезона 2023/24
Англия
29 сентября 2025, 16:54 | Обновлено 29 сентября 2025, 17:02
Арсенал забил 36 голов в АПЛ после розыгрышей угловых с сезона 2023/24

Стандартные положения помогли «канонирам» взять три очка в матче против «Ньюкасла»

Арсенал забил 36 голов в АПЛ после розыгрышей угловых с сезона 2023/24
«Арсенал» забил 36 голов в АПЛ после розыгрышей угловых, начиная с сезона 2023/24.

В выездном матче 6-го тура «канониры» победили «Ньюкасл» со счетом 2:1.

Победу «Арсеналу» принесли два гола в конце поединка. Оба были забиты после розыгрышей угловых.

Эти забитые мячи стали уже 35-м и 36-м для «Арсенала» в АПЛ, начиная с сезона 2023/24, которые были забиты после розыгрыша угловых ударов.

Ни одна другая команда лиги не может похвастаться подобными результатами.

Ближайшими преследователями «Арсенала» в этом рейтинге являются лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», которые забили на 15 голов меньше за этот период (по 21).

Топ-3 клубов АПЛ по количеству голов, забитых после розыгрышей угловых, начиная с сезона 2023/24

  • 36 – Арсенал
  • 21 – Челси
  • 21 – Тоттенхэм

Благодаря этой победе «Арсенал» вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 13 очков.

