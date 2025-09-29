Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии тренера Кривбасса по отмене гола

В 7 туре УПЛ одним из самых интересных был поединок в Черкассах между ЛНЗ и «Кривбассом», несмотря на то, что обошлось без забитых мячей. Хотя, по мнению главного тренера гостей Патрика Ван Леувена, его подопечные забили «чистый» гол, который безосновательно отменил рефери.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку игровому моменту в начале второго тайма, когда мяч оказался в сетке ворот черкасчан.

«Еще раз убеждаешься, что руководителей иногда подводит выдержка, а эмоции часто мешают реальной оценке ситуации. О каком «чистом» голе может идти речь, когда на 53-й минуте криворожский Виливальд в борьбе за верховой мяч откровенно подтолкнул Пасича и, оставшись без опеки, метко пробил головой. Нарушение правил было очевидным, а просмотр этого эпизода с помощью системы VAR только подтвердил, что арбитру Заброде следует отменить взятие ворот. Что он и сделал».

