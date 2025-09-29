Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии тренера Кривбасса по отмене гола
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 15:15 | Обновлено 29 сентября 2025, 15:22
306
1

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии тренера Кривбасса по отмене гола

Патрик Ван Лувен считал, что криворожцы забили чистый гол

29 сентября 2025, 15:15 | Обновлено 29 сентября 2025, 15:22
306
1 Comments
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии тренера Кривбасса по отмене гола
ФК Динамо. Мирослав Ступар

В 7 туре УПЛ одним из самых интересных был поединок в Черкассах между ЛНЗ и «Кривбассом», несмотря на то, что обошлось без забитых мячей. Хотя, по мнению главного тренера гостей Патрика Ван Леувена, его подопечные забили «чистый» гол, который безосновательно отменил рефери.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку игровому моменту в начале второго тайма, когда мяч оказался в сетке ворот черкасчан.

«Еще раз убеждаешься, что руководителей иногда подводит выдержка, а эмоции часто мешают реальной оценке ситуации. О каком «чистом» голе может идти речь, когда на 53-й минуте криворожский Виливальд в борьбе за верховой мяч откровенно подтолкнул Пасича и, оставшись без опеки, метко пробил головой. Нарушение правил было очевидным, а просмотр этого эпизода с помощью системы VAR только подтвердил, что арбитру Заброде следует отменить взятие ворот. Что он и сделал».

Ранее Твердохлеб и Виливальд прокомментировали матч с ЛНЗ.

По теме:
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Первая игра без Гаврюшова. Левый Берег в конце матча дожал Металлист
Рекорд Изаки продержался всего 6 дней
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Владимир Виливальд ЛНЗ - Кривбасс инсайд Мирослав Ступар VAR
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
Футбол | 28 сентября 2025, 16:19 21
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини

Артём отличился на 7 минуте матча Серии А

К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
Футбол | 29 сентября 2025, 07:08 23
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал

Сергей Станиславович согласился возглавить греческий «Панатинаикос»

Скоростной фланговый мастер. Евгению Коноплянке исполнилось 36 лет
Футбол | 29.09.2025, 09:52
Скоростной фланговый мастер. Евгению Коноплянке исполнилось 36 лет
Скоростной фланговый мастер. Евгению Коноплянке исполнилось 36 лет
Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч
Футбол | 29.09.2025, 14:14
Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч
Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Футбол | 28.09.2025, 19:09
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Алексей Левченко
Хай подивиться гол Ньюкасла Арсеналу вчора і зрозуміє в чому різниця між нормальним суддівством і нашим.
Ответить
0
Популярные новости
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 38
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
29.09.2025, 06:23 28
Футбол
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 220
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем