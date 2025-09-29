Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитан ЛНЗ: «Мы были ближе к победе, чем Кривбасс»
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 13:50 | Обновлено 29 сентября 2025, 13:52
Капитан ЛНЗ: «Мы были ближе к победе, чем Кривбасс»

Ничья в Черкассах была выгодна криворожской команде

Капитан ЛНЗ: «Мы были ближе к победе, чем Кривбасс»
ФК ЛНЗ. Роман Дидык

Капитан ЛНЗ Роман Дидык эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка 7 тура УПЛ между черкасчанами и «Кривбассом», в котором была зафиксирована нулевая ничья.

«Гости удивили хорошей организацией игры в обороне. Потому что в тех матчах, которые мы анализировали при подготовке, они не отличались надежной защитой. Что касается «козырей» криворожцев – стремительных контратак, умелой игры в переходной фазе, то мы оказались готовы к их домашним наработкам.

Несмотря на то, что обошлось без забитых мячей, голевых моментов хватало. Поскольку соперничество шло на встречных курсах, то, уверен, что болельщики не скучали и остались довольны увиденным. Как по мне, черкасчане чаще угрожали владением гостей и считаю, что были ближе к победе. Однако, к сожалению, нас снова подвела старая болезнь: слабая реализация».

Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после ничьей против Кривбасса.

