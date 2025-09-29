Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 13:35 | Обновлено 29 сентября 2025, 13:40
Третьяков провел юбилейный матч в украинской карьере

На высшем уровне 29-летний хавбек ковалевцев дебютировал в марте 2016 года

Третьяков провел юбилейный матч в украинской карьере
ФК Колос. Максим Третьяков (справа)

Поединок с «Металлистом 1925» (0:1) стал 200-м в украинской карьере 29-летнего полузащитника ковалевцев Максима Третьякова. 184 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, по 8 – в Кубке Украины и еврокубках. 103 матча Максим провел за «Александрию», 50 - за «Черноморец», 31 – за «Колос», по 8 – за «Днепр-1» и «Металлист».

На рубеж «200» Третьяков вышел через 9 лет 206 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 6 марта 2016 года в домашнем поединке «Металлиста» с «Волынью» в УПЛ (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в украинской карьере Максима Третьякова

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

2015/16

Металлист

8

-

-

8

2016/17

Черноморец

20

1

-

21

2017/18

Черноморец

28

1

-

29

2019/20

Александрия

30

1

6

37

2020/21

Александрия

22

3

--

25

2021/22

Александрия

17

1

-

18

2022/23

Александрия

23

-

-

23

2023/24

Днепр-1

6

-

2

8

2024/25

Колос

23

-

-

23

2025/26

Колос

7

1

-

8

Итого

184

8

8

200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.

