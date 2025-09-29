Третьяков провел юбилейный матч в украинской карьере

Поединок с «Металлистом 1925» (0:1) стал 200-м в украинской карьере 29-летнего полузащитника ковалевцев Максима Третьякова. 184 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, по 8 – в Кубке Украины и еврокубках. 103 матча Максим провел за «Александрию», 50 - за «Черноморец», 31 – за «Колос», по 8 – за «Днепр-1» и «Металлист».

На рубеж «200» Третьяков вышел через 9 лет 206 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 6 марта 2016 года в домашнем поединке «Металлиста» с «Волынью» в УПЛ (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в украинской карьере Максима Третьякова

Сезон Клуб ЧУ КУ ЕК Всего 2015/16 Металлист 8 - - 8 2016/17 Черноморец 20 1 - 21 2017/18 Черноморец 28 1 - 29 2019/20 Александрия 30 1 6 37 2020/21 Александрия 22 3 -- 25 2021/22 Александрия 17 1 - 18 2022/23 Александрия 23 - - 23 2023/24 Днепр-1 6 - 2 8 2024/25 Колос 23 - - 23 2025/26 Колос 7 1 - 8 Итого 184 8 8 200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.