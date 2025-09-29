Третьяков провел юбилейный матч в украинской карьере
На высшем уровне 29-летний хавбек ковалевцев дебютировал в марте 2016 года
Поединок с «Металлистом 1925» (0:1) стал 200-м в украинской карьере 29-летнего полузащитника ковалевцев Максима Третьякова. 184 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, по 8 – в Кубке Украины и еврокубках. 103 матча Максим провел за «Александрию», 50 - за «Черноморец», 31 – за «Колос», по 8 – за «Днепр-1» и «Металлист».
На рубеж «200» Третьяков вышел через 9 лет 206 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 6 марта 2016 года в домашнем поединке «Металлиста» с «Волынью» в УПЛ (3:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
200 матчей в украинской карьере Максима Третьякова
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
Всего
|
2015/16
|
Металлист
|
8
|
-
|
-
|
8
|
2016/17
|
Черноморец
|
20
|
1
|
-
|
21
|
2017/18
|
Черноморец
|
28
|
1
|
-
|
29
|
2019/20
|
Александрия
|
30
|
1
|
6
|
37
|
2020/21
|
Александрия
|
22
|
3
|
--
|
25
|
2021/22
|
Александрия
|
17
|
1
|
-
|
18
|
2022/23
|
Александрия
|
23
|
-
|
-
|
23
|
2023/24
|
Днепр-1
|
6
|
-
|
2
|
8
|
2024/25
|
Колос
|
23
|
-
|
-
|
23
|
2025/26
|
Колос
|
7
|
1
|
-
|
8
|
Итого
|
|
184
|
8
|
8
|
200
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.
