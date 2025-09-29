Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Не хватило реализации» Твердохлеб и Виливальд прокомментировали матч с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 14:13 | Обновлено 29 сентября 2025, 14:35
Матч седьмого тура УПЛ завершился вничью со счетом 0:0

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Футболисты «Кривбасса» Егор Твердохлеб и Владимир Виливальд прокомментировали матч седьмого тура УПЛ с ЛНЗ, который завершился вничью со счетом 0:0:

Егор Твердохлеб:

В принципе, такая тяжелая игра, как мы и ожидали. хотелось показать чутка больше футбола, как с нашей стороны, так и с их. Мы несколько упростили игру, играли длинными передачами, борьба была, меньше футбола, больше борьбы. Сложная игра получилась и как показывает практика, нам с этой командой постоянно играть нелегко, потому результат 0:0 и есть закономерным

(Прим. про отмененный гол «Кривбасса») Мне показалось, что там была обычная борьба. Мо мне каждый стандарт игрок соперника тоже играет руками. Может наш игрок его чуток руками оттолкнул, но как по мне это обычная борьба, но я не смотрел повтор, не могу сказать. В игре показалось что гол чисты, но нужно пересмотреть с камер и говорить точнее. Я думаю судьи смотрели VAR и отменили гол правильно, я не знаю. не хватило футбола комбинационного, больше острых моментов, ударов, что мы показывали перед этим все игры. Где-то это пропало. У нас были моменты в первом и втором тайме, но сказать, что мы доминировали и было на это интересно смотреть – это не так, к сожалению. будем исправлять в следующих играх.

Владимир Виливальд:

Игра была очень тяжелой, играли на скоростях, на встречных курсах. очень качественные игроки у команды ЛНЗ. Я считаю, что у нас тоже были отличные моменты и надо было реализовывать их. Надо было засчитывать отмененный гол, контакта для фола было мало. ЛНЗ –физически сильная команда, быстрая команда. Мы разбирали их, качественно подготовились и, считаю, что провели неплохой матч, немного перестроили игру подошли немного серьезнее. Почему не забили? Я считаю, что не хватило реализации. Нужно работать больше над этим. Очень радовался когда забил, в динамике не понял, почему арбитр пошел смотреть VAR. Считаю, что это был чистый мяч, ибо в топ-чемпионатах такое не ставят.

Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии тренера Кривбасса по отмене гола
Первая игра без Гаврюшова. Левый Берег в конце матча дожал Металлист
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Кривбасс Владимир Виливальд Егор Твердохлеб
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
