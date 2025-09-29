Виталий ХОЛОД: «Шахтер такого не прощает и сразу наказывает»

Защитник львовского «Руха» Виталий Холод прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:4) в матче 7-го тура УПЛ:

«Нам не все удавалось в этом матче. Мы были готовы, что у команды не будет много моментов, поэтому следовало лучше распоряжаться своими возможностями. К сожалению, «Шахтер» такого не прощает и сразу же наказывает, когда ты не реализуешь свои моменты. Соперник за короткий промежуток времени забил два гола и разбил нашу игру.

Во время матча пришлось корректировать свой план на эту игру, ведь «Шахтер» еще не играл так против ни одного соперника в УПЛ. Нам не удалось противодействовать тактике дончан. Во втором тайме казалось, что мы можем переломить ход игры, ведь активно начали атаковать с первых минут, но сразу же пропустили досадный гол после контратаки.

Это следствие детских ошибок, но они объясняются тем, что у нас молодая команда, которая только формируется и набирается опыта. Надеюсь, мы сделаем правильные выводы и уже скоро сможем улучшить свою игру и бороться за лучшие результаты».