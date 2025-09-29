Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Никогда ничего не пугало». Суркис обратился к Шевченко в день рождения
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 13:52
Президент киевского «Динамо» нашел трогательные слова для легендарного экс-форварда

Игорь Суркис и Андрей Шевченко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил легендарного украинского экс-футболиста, бывшего главного тренера национальной сборной Украины и нынешнего президента УАФ Андрея Шевченко с 49-м днем рождения:

«Уважаемый Андрей Николаевич! От себя лично и от всех динамовцев позвольте поздравить Вас с днем рождения!

Не только для нашей страны, но и для всего мира Вы уже много лет являетесь неизменным символом украинского футбола. Гордость нашей страны, ее мировой посол, Вы способствуете укреплению международного имиджа нашего государства, а для соотечественников остаетесь образцом отношения к любимому делу, образцом профессионализма и преданности. И нам безгранично приятно осознавать, что лучший украинский футболист современности является воспитанником школы киевского «Динамо»!

Попав в динамовскую школу простым мальчиком, Вы прошли выдающийся путь – поднялись с «Динамо» в число лучших клубов мира, впоследствии стали лучшим футболистом на континенте, привезя «Золотой мяч» в Киев, на родной стадион. После выдающейся карьеры футболиста Вы не оставили дело своей жизни и достигли успеха уже на новом поприще – тренерской стезке, ведя национальную сборную к новым свершениям. Вас никогда ничего не пугало на тернистом пути к звездам, и теперь Вы без колебаний приняли новый вызов – возглавив ответственную миссию по развитию спорта номер один в Украине.

Для миллионов наших соотечественников Вы всегда были, есть и будете образцом, ориентиром, на который равняются и который пытаются подражать. Вы привлекаете к спорту и здоровому образу жизни миллионы молодых людей.

От всего сердца поздравляю Вас, Андрей Николаевич, с Вашим днем, желаю, чтобы и в дальнейшем Ваш светлый путь сопровождали вдохновение и удача! Успехов, здоровья и вдохновения! А также мира нашей стране, истинным патриотом которой Вы всегда были и остаетесь!»

По случаю дня рождения Андрея Шевченко Sport.ua подготовил отдельный материал.

Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу день рождения Андрей Шевченко
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
