Германия
29 сентября 2025, 11:44 | Обновлено 29 сентября 2025, 11:50
ВИДЕО. Как украинский нападающий забил пенальти в чемпионате Германии U-19

Дмитрий Богданов стал частью победы «Униона» над клубом «Эрцгебирге Ауэ»

29 сентября 2025, 11:44 | Обновлено 29 сентября 2025, 11:50
ВИДЕО. Как украинский нападающий забил пенальти в чемпионате Германии U-19
ФК Унион. Дмитрий Богданов

28 сентября украинский нападающий Дмитрий Богданов отметился очередным голом за немецкую команду «Унион» U-19.

Молодой форвард реализовал пенальти в матче чемпионата Германии U-19 против клуба «Эрцгебирге Ауе».

В результате «Унион» одержал победу со счетом 2:0.

За шесть стартовых матчей в составе молодежной команды «Унион» Дмитрий успел оформить 10 голов.

ВИДЕО. Украинский нападающий реализовал пенальти в чемпионате Германии U-19

