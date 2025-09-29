Германия29 сентября 2025, 11:44 | Обновлено 29 сентября 2025, 11:50
213
0
ВИДЕО. Как украинский нападающий забил пенальти в чемпионате Германии U-19
Дмитрий Богданов стал частью победы «Униона» над клубом «Эрцгебирге Ауэ»
29 сентября 2025, 11:44 | Обновлено 29 сентября 2025, 11:50
213
0
28 сентября украинский нападающий Дмитрий Богданов отметился очередным голом за немецкую команду «Унион» U-19.
Молодой форвард реализовал пенальти в матче чемпионата Германии U-19 против клуба «Эрцгебирге Ауе».
В результате «Унион» одержал победу со счетом 2:0.
За шесть стартовых матчей в составе молодежной команды «Унион» Дмитрий успел оформить 10 голов.
ВИДЕО. Украинский нападающий реализовал пенальти в чемпионате Германии U-19
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2025, 04:56 2
Тренер серьезно настроен на подписание Карима Бензема
Футбол | 29 сентября 2025, 08:18 6
Мадридцы расстанутся с Винисиусом Жуниором
Футбол | 29.09.2025, 10:45
Футбол | 29.09.2025, 07:08
Футбол | 29.09.2025, 05:55
Комментарии 0
Популярные новости
28.09.2025, 16:19 20
Теннис
27.09.2025, 08:42 38
27.09.2025, 20:00 3
28.09.2025, 03:59 2
28.09.2025, 07:05 17
28.09.2025, 11:40