На высоте. Украинский форвард отличился голом в Германии

28 сентября в восьмом туре чемпионата Германии U-19 столичный «Унион» с голом украинца Дмитрия Богданова одержал победу над клубом «Эрцгебирге Ауе».

Украинский нападающий вышел в стартовом составе и провел все 90 минут на поле.

Отметиться голом Дмитрию удалось на 64-й минуте, реализовав удар с 11 метров.

По завершению матча «Унион» U-19 лишь закрепился на первой строчке в группе С. В активе команды 22 набранных балла.

В прошлом матче Богданов оставил свой след в разгроме «Берлинера», забив три мяча в ворота соперника.

Чемпионат Германии U-19. 8-й тур, 28 сентября

«Унион» Берлин U-19 – «Эрцгебирге Ауе» U-19 – 2:0

Голы: Кюлинг, 47, Богданов, 64 (пен.)