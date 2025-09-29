На высоте. Украинский форвард отличился голом в Германии
Дмитрий Богданов реализовал пенальти в матче национального чемпионата U-19
28 сентября в восьмом туре чемпионата Германии U-19 столичный «Унион» с голом украинца Дмитрия Богданова одержал победу над клубом «Эрцгебирге Ауе».
Украинский нападающий вышел в стартовом составе и провел все 90 минут на поле.
Отметиться голом Дмитрию удалось на 64-й минуте, реализовав удар с 11 метров.
По завершению матча «Унион» U-19 лишь закрепился на первой строчке в группе С. В активе команды 22 набранных балла.
В прошлом матче Богданов оставил свой след в разгроме «Берлинера», забив три мяча в ворота соперника.
Чемпионат Германии U-19. 8-й тур, 28 сентября
«Унион» Берлин U-19 – «Эрцгебирге Ауе» U-19 – 2:0
Голы: Кюлинг, 47, Богданов, 64 (пен.)
