Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На высоте. Украинский форвард отличился голом в Германии
Германия
29 сентября 2025, 08:19 | Обновлено 29 сентября 2025, 08:21
1218
0

На высоте. Украинский форвард отличился голом в Германии

Дмитрий Богданов реализовал пенальти в матче национального чемпионата U-19

29 сентября 2025, 08:19 | Обновлено 29 сентября 2025, 08:21
1218
0
На высоте. Украинский форвард отличился голом в Германии
ФК Унион Берлин. Дмитрий Богданов

28 сентября в восьмом туре чемпионата Германии U-19 столичный «Унион» с голом украинца Дмитрия Богданова одержал победу над клубом «Эрцгебирге Ауе».

Украинский нападающий вышел в стартовом составе и провел все 90 минут на поле.

Отметиться голом Дмитрию удалось на 64-й минуте, реализовав удар с 11 метров.

По завершению матча «Унион» U-19 лишь закрепился на первой строчке в группе С. В активе команды 22 набранных балла.

В прошлом матче Богданов оставил свой след в разгроме «Берлинера», забив три мяча в ворота соперника.

Чемпионат Германии U-19. 8-й тур, 28 сентября

«Унион» Берлин U-19 – «Эрцгебирге Ауе» U-19 – 2:0

Голы: Кюлинг, 47, Богданов, 64 (пен.)

По теме:
Штутгарт вырвал победу, Унион Берлин не смог переиграть Гамбург
Будет ждать шанса. Степанов начнет матч чемпионата Германии в запасе
Кейн забил почти в два раза больше голов в сезоне, чем сыграл матчей
Дмитрий Богданов Бундеслига чемпионат Германии по футболу Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Футбол | 28 сентября 2025, 12:25 3
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»

Йожеф Йожефович раскритиковал решение не отпускать Михавко в сборную Украины U-20

Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику
Футбол | 29 сентября 2025, 04:56 1
Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику
Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику

Тренер серьезно настроен на подписание Карима Бензема

К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
Футбол | 29.09.2025, 07:08
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Волейбол | 28.09.2025, 11:40
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
Футзал | 28.09.2025, 14:55
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Впервые за 55 лет. Болгария разбила соперника и вышла в финал ЧМ
Впервые за 55 лет. Болгария разбила соперника и вышла в финал ЧМ
27.09.2025, 12:02 3
Волейбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем