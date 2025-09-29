Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бражко объяснил катастрофу на последних минутах в матче с Карпатами
Украина. Премьер лига
Бражко объяснил катастрофу на последних минутах в матче с Карпатами

Киевляне потеряли три очка во Львове

ФК Динамо. Владимир Бражко

Футболист «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал поединок против «Карпат», который завершился вничью 3:3.

«Возможно, не хватило концентрации. Произошла серия ошибок. Когда выбил мяч с линии, думал, что будет свисток или подача — и победа. Но сами виноваты, оправданий нет.

Не реализовали моменты и ошиблись — это уже третья ничья подряд. Нельзя винить только вратаря, виновата вся команда.

Матч против «Карпат» был тяжелым, как и против любого соперника. На последних минутах немного подсели, возможно, нужно было играть выше. «Кристал Пэлас» — сильная команда из АПЛ. Будем готовиться, будет тяжело», — сказал Бражко.

По теме:
Виктор Грачев: «Сейчас турнирная таблица УПЛ имеет справедливый вид»
Металлург Запорожье – Ингулец – 0:0. Снова без победы. Видеообзор матча
Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо Владимир Бражко
Дмитрий Олейник Источник: Профутбол Digital
vbrjkf
Олійник, писати про футбол - це не твоє! За нічию дають одне очко, значить ДК втратило не три, а ДВА  очки !   Вчи матчасть...
