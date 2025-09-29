Бражко объяснил катастрофу на последних минутах в матче с Карпатами

Футболист «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал поединок против «Карпат», который завершился вничью 3:3.

«Возможно, не хватило концентрации. Произошла серия ошибок. Когда выбил мяч с линии, думал, что будет свисток или подача — и победа. Но сами виноваты, оправданий нет.

Не реализовали моменты и ошиблись — это уже третья ничья подряд. Нельзя винить только вратаря, виновата вся команда.

Матч против «Карпат» был тяжелым, как и против любого соперника. На последних минутах немного подсели, возможно, нужно было играть выше. «Кристал Пэлас» — сильная команда из АПЛ. Будем готовиться, будет тяжело», — сказал Бражко.