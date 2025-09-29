Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена Сергея Реброва покорила сеть секси-образом в мини-платье
29 сентября 2025, 03:20
ФОТО. Жена Сергея Реброва покорила сеть секси-образом в мини-платье

Анна Реброва показала стильный образ на фоне заката и произвела фурор в сети

ФОТО. Жена Сергея Реброва покорила сеть секси-образом в мини-платье
Instagram. Анна Реброва

Анна Реброва, супруга главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, очаровала новым образом.

Она поделилась снимком в стильном чtрном мини-платье на фоне заката, подчеркнувшем еt фигуру и женственность.

Вечер Анна провела в изысканном заведении, излучая лtгкость и уверенность.

Анна и Сергей Ребров уже много лет вместе и воспитывают двоих детей.

фото lifestyle Анна Реброва Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
