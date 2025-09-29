ФОТО. Милота дня. Вот кому посвятил свой гол Даниил Сикан
Сикан забил решающий мяч в матче против Фатих Карагюмрюк
Форвард «Трабзонспора» Даниил Сикан наконец-то отличился и принес команде победу в чемпионате Турции.
Бывший нападающий «Шахтера» не забивал четыре с половиной месяца, но его гол стал решающим в матче против «Фатих Карагюмрюк» (4:3).
24-летний украинец посвятил мяч своему сыну, родившемуся 19 мая.
В Instagram он написал, что гол – для их «маленького ангелочка», а жена Татьяна трогательно ответила: «Мы тебя любим, папочка».
