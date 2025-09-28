В пятом туре Серии А «Рома» сыграла с «Вероной». С первых минут игры на поле вышел украинский нападающий Артем Довбик. Матч завершился победой римлян со счетом 2:0.

В начале первого тайма Довбик открыл счет, точно пробив головой после подачи с фланга. Затем в конце матча за хозяев забил Матиас Суле.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победа позволила «Роме» набрать 12 очков и подняться на второе место в турнирной таблице Серии А.

Довбик провел на поле 60 минут и во втором тайме его заменил Фергюсон. За 60 минут украинец он нанес один удар, сделал одну неудачную попытку дриблинга, восемь точных передач из 13 (62%), 24 раза коснулся мяча и совершил 12 потерь. Форвард получил по 7,2 балла от порталов SofaScore и WhoScored.

Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на первый мяч украинца в новом сезоне:

ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26