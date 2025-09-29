Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Тренер больше рассчитывает на Рауля Асенсио
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо полностью разочаровался в уровне игры защитника Рауля Асенсио.
По информации испанских СМИ, особенно критическим для Асенсио стало его выступление в дерби против «Атлетико», где он заменил травмированного Милитао. За 45 минут второго тайма Асенсио не смог продемонстрировать должный уровень игры, что окончательно разочаровало тренера.
Хаби Алонсо поставил ультиматум: либо Асенсио изменит свое отношение и дисциплину, либо больше не сыграет за «Реал» ни одного матча. Его будущее в «Реале» под большим вопросом.
Ранее после игры с «Атлетико» главный тренер «Реала» Хаби Алонсо выразил свое разочарование результатом и назвал причины неудачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта в двух сетах разобралась с Александрой Саснович в третьем круге тысячника
КДК УАФ оштрафовал серебряного призера УПЛ