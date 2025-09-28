Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вацко дерзко разнес Гасперини после гола Довбика: «Думай, дедуля, думай…»
Италия
28 сентября 2025, 22:08 | Обновлено 28 сентября 2025, 22:59
Вацко дерзко разнес Гасперини после гола Довбика: «Думай, дедуля, думай…»

Виктор Вацко дерзко обратился к коучу «волков»

Вацко дерзко разнес Гасперини после гола Довбика: «Думай, дедуля, думай…»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская Рома одержала комфортную победу над Вероной (2:0) в матче пятого тура итальянской Серии А.

Счет во встрече открыл украинский форвард Артем Довбик, которому не очень-то доверяет нынешний главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини, постоянно критикуя футболиста. Артем мастерски разобрался с защитниками соперника, не оставив шансов голкиперу.

На первом гол Артема в новом сезоне эмоции отреагировал известный украинский эксперт Виктор Вацко, дерзко обратившийся к коучу «волков»: «Что ты, Гасперини, б**ть…. Артееем! Красавчик! Думай, дедушка, думай…», – сказал Виктор.

В нынешнем сезоне Рома занимает третье место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 5 сыгранных матчей.

По теме:
ДОВБИК: «Я упорно работал на тренировках, и Гасперини это видел»
ФОТО. Бывшие звезды Ромы отреагировали на первый гол Довбика в сезоне
Артем ДОВБИК: «Мы с Эваном подталкиваем друг друга и прогрессируем»
Рома Рим Серия A Верона Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Зеки Челик видео Виктор Вацко чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
andeka1968
Вацко в черговий раз виставив себе повним лайном. Він, мабуть, думає залишитись вічно молодим. Цей дідуля має вагомі досягнення в футболі на відміну від працівника ротом
Ответить
+1
contr
Вацко  сам вже старий пердун-мутант ☝️Даун мля на підсосі в УАФ і Реброва ☝️
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Вааау, уявляєте форвард забив нарешті за стільки ігор гол, всеее, дідуля думай, Франс-футбол Золотий м'яч сюдааа
Ответить
-2
