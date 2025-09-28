Вацко дерзко разнес Гасперини после гола Довбика: «Думай, дедуля, думай…»

Римская Рома одержала комфортную победу над Вероной (2:0) в матче пятого тура итальянской Серии А.

Счет во встрече открыл украинский форвард Артем Довбик, которому не очень-то доверяет нынешний главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини, постоянно критикуя футболиста. Артем мастерски разобрался с защитниками соперника, не оставив шансов голкиперу.

На первом гол Артема в новом сезоне эмоции отреагировал известный украинский эксперт Виктор Вацко, дерзко обратившийся к коучу «волков»: «Что ты, Гасперини, б**ть…. Артееем! Красавчик! Думай, дедушка, думай…», – сказал Виктор.

В нынешнем сезоне Рома занимает третье место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 5 сыгранных матчей.

