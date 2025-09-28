Рекорд легенды МЮ побит. Холанд – лучший норвежский голеадор в АПЛ
Эрлинг опередил Сульшера по количеству голов в соревновании
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в последнем поединке и стал лучшим норвежским голеадором в истории АПЛ – 93 гола.
27 сентября состоялась игра 6-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Сити» и «Бернли». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.
Предыдущий рекорд принадлежал бывшему легендарному нападающему «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннару Сульшеру, который в 235 матчах забил 91 гол. Эрлинг же свои 93 мяча набил в 103 поединках.
Сейчас «горожане» (10 очков) находятся на 7-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как «бордовые» (4 очка) – на 18-й строчке.
Erling Haaland has now scored more goals than any other Norwegian player in Premier League history (93).— Squawka (@Squawka) September 27, 2025
It’s taken him just 103 games to break Ole Gunnar Solskjaer’s record. 🇳🇴 pic.twitter.com/318y5oBdKM
