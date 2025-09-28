Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 сентября 2025, 21:06 | Обновлено 28 сентября 2025, 21:07
Рекорд легенды МЮ побит. Холанд – лучший норвежский голеадор в АПЛ

Эрлинг опередил Сульшера по количеству голов в соревновании

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в последнем поединке и стал лучшим норвежским голеадором в истории АПЛ – 93 гола.

27 сентября состоялась игра 6-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Сити» и «Бернли». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему легендарному нападающему «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннару Сульшеру, который в 235 матчах забил 91 гол. Эрлинг же свои 93 мяча набил в 103 поединках.

Сейчас «горожане» (10 очков) находятся на 7-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как «бордовые» (4 очка) – на 18-й строчке.

Комментарии 0
