ВИДЕО. Ассист Ламина за минуту. Как Левандовски забил гол с передачи Ямаля

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
28 сентября 2025, 20:58 | Обновлено 28 сентября 2025, 21:06
Роберт поразил ворота Реала Сосьедад на 59-й минуте, сделав счет 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски и Ламин Ямаль

Звездный польский форвард Роберт Левандовски отличился за Барселону в матче седьмого тура Ла Лиги против команды Реал Сосьедад.

Левандовски поразил ворота соперников на 59-й минуте встречи, сделав счет 2:1 в пользу сине-гранатовых.

Ассист на поляка отдал юный вундеркинд Ламин Ямаль. Ямаль начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле лишь за минуту до гола – на 58-й.

Барселона совершила камбек после первого пропущенного на 31-й минуте. За Реал Сосьедад забил Альваро Одриосола, а у каталонцев первый мяч оформил Жуль Кюнде.

Роберт Левандовски Ламин Ямаль Барселона Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
