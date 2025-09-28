ВИДЕО. Ассист Ламина за минуту. Как Левандовски забил гол с передачи Ямаля
Роберт поразил ворота Реала Сосьедад на 59-й минуте, сделав счет 2:1
Звездный польский форвард Роберт Левандовски отличился за Барселону в матче седьмого тура Ла Лиги против команды Реал Сосьедад.
Левандовски поразил ворота соперников на 59-й минуте встречи, сделав счет 2:1 в пользу сине-гранатовых.
Ассист на поляка отдал юный вундеркинд Ламин Ямаль. Ямаль начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле лишь за минуту до гола – на 58-й.
Барселона совершила камбек после первого пропущенного на 31-й минуте. За Реал Сосьедад забил Альваро Одриосола, а у каталонцев первый мяч оформил Жуль Кюнде.
