Камбэк от канониров. Статистика матча Ньюкасл – Арсенал
Гол Габриэля на 90+6 минуте принес гостям победу
Лондонский «Арсенал» совершил камбэк против «Ньюкасла» и вырвал победу в компенсированное время матча.
28 сентября состоялась игра 6-го тура АПЛ между «сороками» и «канонирами». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Автором победного гола на 90+6 минуте стал Габриэл.
Статистика
Ньюкасл – Арсенал
- Владение мячом: 36% – 64%
- Ожидаемые голы (xG): 0.49 – 2.05
- Большие шансы: 1 – 3
- Удары по воротам: 8 – 20
- Удары в створ ворот: 3 – 7
- Сейвы: 5 – 2
- Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.89 – -0.20
- Угловые: 7 – 12
- Фолы: 8 – 9
- Передачи: 271 – 490
- Точные передачи: 187 – 400
- Отборы мяча: 12 – 13
- Штрафные удары: 7 – 12
- Офсайды: 1 – 0
- Желтые карточки: 2 – 1
Сейчас «Ньюкасл» (6 очков) находится на 15-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как «Арсенал» (13 очков) располагается на 2-й позиции.
було б сумно якби за таких показників Арсенал не переміг
