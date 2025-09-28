Камбэк от канониров. Статистика матча Ньюкасл – Арсенал

Лондонский «Арсенал» совершил камбэк против «Ньюкасла» и вырвал победу в компенсированное время матча.

28 сентября состоялась игра 6-го тура АПЛ между «сороками» и «канонирами». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Автором победного гола на 90+6 минуте стал Габриэл.

Статистика

Ньюкасл – Арсенал

Владение мячом: 36% – 64%

Ожидаемые голы (xG): 0.49 – 2.05

Большие шансы: 1 – 3

Удары по воротам: 8 – 20

Удары в створ ворот: 3 – 7

Сейвы: 5 – 2

Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.89 – -0.20

Угловые: 7 – 12

Фолы: 8 – 9

Передачи: 271 – 490

Точные передачи: 187 – 400

Отборы мяча: 12 – 13

Штрафные удары: 7 – 12

Офсайды: 1 – 0

Желтые карточки: 2 – 1

Сейчас «Ньюкасл» (6 очков) находится на 15-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как «Арсенал» (13 очков) располагается на 2-й позиции.