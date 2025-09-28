Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 сентября 2025, 20:45 | Обновлено 28 сентября 2025, 20:46
Камбэк от канониров. Статистика матча Ньюкасл – Арсенал

Гол Габриэля на 90+6 минуте принес гостям победу

Камбэк от канониров. Статистика матча Ньюкасл – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» совершил камбэк против «Ньюкасла» и вырвал победу в компенсированное время матча.

28 сентября состоялась игра 6-го тура АПЛ между «сороками» и «канонирами». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Автором победного гола на 90+6 минуте стал Габриэл.

Статистика

Ньюкасл – Арсенал

  • Владение мячом: 36% – 64%
  • Ожидаемые голы (xG): 0.49 – 2.05
  • Большие шансы: 1 – 3
  • Удары по воротам: 8 – 20
  • Удары в створ ворот: 3 – 7
  • Сейвы: 5 – 2
  • Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.89 – -0.20
  • Угловые: 7 – 12
  • Фолы: 8 – 9
  • Передачи: 271 – 490
  • Точные передачи: 187 – 400
  • Отборы мяча: 12 – 13
  • Штрафные удары: 7 – 12
  • Офсайды: 1 – 0
  • Желтые карточки: 2 – 1

Сейчас «Ньюкасл» (6 очков) находится на 15-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как «Арсенал» (13 очков) располагается на 2-й позиции.

avk2307
було б сумно якби за таких показників Арсенал не переміг
