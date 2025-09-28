Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кого поставил в основу Артета? Ньюкасл и Арсенал назвали стартовые составы
Англия
28 сентября 2025, 17:47 | Обновлено 28 сентября 2025, 18:07
228
0

Кого поставил в основу Артета? Ньюкасл и Арсенал назвали стартовые составы

28 сентября в 18:30 пройдет центральный матч 6-го тура АПЛ

28 сентября 2025, 17:47 | Обновлено 28 сентября 2025, 18:07
228
0
Кого поставил в основу Артета? Ньюкасл и Арсенал назвали стартовые составы
Коллаж Sport.ua

28 сентября в 18:30 пройдет центральный поединок 6-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Арсеналом».

Главные тренеры Эдди Хау и Микель Артета определили стартовые составы команд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Ньюкасл» сыграет против «Арсенала» на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».

Арсенал в турнирной таблице находится на 7-й позиции (10 очков из 15), Ньюкасл набрал 6 баллов и занимает 15-е место.

Ньюкасл и Арсенал назвали стартовые составы на матч АПЛ

Арсенал: Райя, Тимбер, Москера, Габриэл, Калафиори, Субименди, Райс, Эзе, Сака, Дьекереш, Троссард.

Запас: Аррисабалага, Уайт, Льюис-Скелли, Салиба, Норгор, Мерино, Эдегор, Доуман, Мартинелли.

Ньюкасл: Поуп, Ливраменто, Тиав, Ботман, Бьорн, Гимараес, Тонали, Жоэлинтон, Мерфи, Вольтемаде, Гордон.

Запас: Рамсдейл, Триппьер, Ласселлс, Барнс, Эланга, Крафт, Осула, Виллок, Майли.

Инфографика

По теме:
Легкая победа канониров? Статистика противостояний Арсенал – Ньюкасл в АПЛ
Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Стал известен кандидат на замену Амориму в Ман Юнайтед
Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Арсенал Микель Артета Эдди Хау стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини
Футбол | 28 сентября 2025, 16:19 15
Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини
Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини

Артём отличился на 7 минуте матча Серии А

«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
Футбол | 28 сентября 2025, 03:59 2
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного

Украинский защитник отличился дебютным голом за ПСЖ

Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Футбол | 28.09.2025, 00:58
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Футбол | 28.09.2025, 10:15
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Довбик вышел в старте и забил. Рома победила Верону
Футбол | 28.09.2025, 18:07
Довбик вышел в старте и забил. Рома победила Верону
Довбик вышел в старте и забил. Рома победила Верону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 35
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 215
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 4
Бокс
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
26.09.2025, 17:47
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем