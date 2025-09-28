Кого поставил в основу Артета? Ньюкасл и Арсенал назвали стартовые составы

28 сентября в 18:30 пройдет центральный поединок 6-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Арсеналом».

Главные тренеры Эдди Хау и Микель Артета определили стартовые составы команд.

«Ньюкасл» сыграет против «Арсенала» на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».

Арсенал в турнирной таблице находится на 7-й позиции (10 очков из 15), Ньюкасл набрал 6 баллов и занимает 15-е место.

Арсенал: Райя, Тимбер, Москера, Габриэл, Калафиори, Субименди, Райс, Эзе, Сака, Дьекереш, Троссард.

Запас: Аррисабалага, Уайт, Льюис-Скелли, Салиба, Норгор, Мерино, Эдегор, Доуман, Мартинелли.

Ньюкасл: Поуп, Ливраменто, Тиав, Ботман, Бьорн, Гимараес, Тонали, Жоэлинтон, Мерфи, Вольтемаде, Гордон.

Запас: Рамсдейл, Триппьер, Ласселлс, Барнс, Эланга, Крафт, Осула, Виллок, Майли.

