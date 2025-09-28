Футболист из Новой Зеландии может получить пожизненную дисквалификацию

Бывший футболист сборной Новой Зеландии Клейтон Льюис избежал официального обвинительного приговора по делу о договорных матчах в А-лиге, но может получить пожизненную дисквалификацию.

Как пишет The New Zealand Herald, 28-летний полузащитник признал участие в манипуляциях со ставками и был приговорён судом Сиднея к двум годам наказания без внесения обвинительного приговора в судимость. Такой же приговор получил его экс-одноклубник Кирин Баккус. Оба получили по 10 тыс. австралийских долларов за преднамеренные жёлтые карточки в матче против «Сиднея» в декабре 2023 года.

Организатором схемы считают капитана «Макартура» Улисеса Давилу, которому предъявлено девять обвинений. Он пока вины не признаёт.

Футбольная ассоциация Австралии требует от Льюиса объяснений, что может привести к пожизненному бану. Адвокат игрока заявила, что он страдал игровой зависимостью и был использован Давилой. Сейчас Льюис проходит лечение, а скандал уже поставил крест на его карьере.

