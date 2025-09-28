Бывшему игроку Шахтера и сборной Украины посоветовали завершить карьеру

Полузащитник «Кудровки» Андрей Тотовицкий рассказал о своей травме, восстановлении, донецком «Шахтере» и советах о завершении карьеры:

«Трудно, когда не все зависит от тебя в футболе. Когда на пути случаются травмы, и ты не можешь никак на это повлиять. Я не могу сказать, что я не профессионал, я много работал, но такова жизнь, такой организм, такая физиология. У меня не было много травм – меня постоянно преследовала одна и та же проблема, которую не могли долго решить.

Зимой я решил, что наверняка буду завершать карьеру. Потому что я мог восстанавливаться три месяца, тренироваться 2-3 недели и проблема возникала снова. Я обращался к разным врачам и реабилитологам, все происходило по кругу.

Хочу поблагодарить футбольный клуб «Шахтер» и главврача Дмитрия Скибинского. Мне в феврале сделали операцию, хотя многие говорили, что лучше мне завершать карьеру, потому что я не смогу играть на 100%. Даже Скибинский мне говорил, что мы делаем операцию наугад, потому что нет какого-то очевидного диагноза. Мы рискнули, ведь у меня не было иного выбора.

После операции я восстанавливался два месяца, и проблема, которая беспокоила меня лет пять, прошла. Это была специфическая проблема с икроножной мышцей, редкая в футболе. Ее также имели Жора Судаков и Манор Соломон. Из-за того, что рядом с поврежденным участком мышцы проходит нерв, мышца не может работать по полной», – рассказал Тотовицкий.

В августе 2025 года полузащитник присоединился к «Кудровке» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Тотовицкий провел пять матчей в чемпионате, в которых забил один гол. Ранее футболист выступал за донецкий «Шахтер», «Колос», черниговскую «Десну» и другие команды. Провел 11 матчей за сборную Украины U-21.