Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывшему игроку Шахтера и сборной Украины посоветовали завершить карьеру
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 12:51 |
1391
0

Бывшему игроку Шахтера и сборной Украины посоветовали завершить карьеру

Андрей Тотовицкий рассказал о своей травме, операции, восстановлении и возвращении в футбол

28 сентября 2025, 12:51 |
1391
0
Бывшему игроку Шахтера и сборной Украины посоветовали завершить карьеру
ФК Шахтер Донецк. Андрей Тотовицкий

Полузащитник «Кудровки» Андрей Тотовицкий рассказал о своей травме, восстановлении, донецком «Шахтере» и советах о завершении карьеры:

«Трудно, когда не все зависит от тебя в футболе. Когда на пути случаются травмы, и ты не можешь никак на это повлиять. Я не могу сказать, что я не профессионал, я много работал, но такова жизнь, такой организм, такая физиология. У меня не было много травм – меня постоянно преследовала одна и та же проблема, которую не могли долго решить.

Зимой я решил, что наверняка буду завершать карьеру. Потому что я мог восстанавливаться три месяца, тренироваться 2-3 недели и проблема возникала снова. Я обращался к разным врачам и реабилитологам, все происходило по кругу.

Хочу поблагодарить футбольный клуб «Шахтер» и главврача Дмитрия Скибинского. Мне в феврале сделали операцию, хотя многие говорили, что лучше мне завершать карьеру, потому что я не смогу играть на 100%. Даже Скибинский мне говорил, что мы делаем операцию наугад, потому что нет какого-то очевидного диагноза. Мы рискнули, ведь у меня не было иного выбора.

После операции я восстанавливался два месяца, и проблема, которая беспокоила меня лет пять, прошла. Это была специфическая проблема с икроножной мышцей, редкая в футболе. Ее также имели Жора Судаков и Манор Соломон. Из-за того, что рядом с поврежденным участком мышцы проходит нерв, мышца не может работать по полной», – рассказал Тотовицкий.

В августе 2025 года полузащитник присоединился к «Кудровке» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Тотовицкий провел пять матчей в чемпионате, в которых забил один гол. Ранее футболист выступал за донецкий «Шахтер», «Колос», черниговскую «Десну» и другие команды. Провел 11 матчей за сборную Украины U-21.

По теме:
Николай СИКАЧ: «Ничья на выезде – положительный результат для Пробоя»
ЛНЗ – Кривбасс. Видео голов и обзор (обновляется)
Антон ЕВДОКИМОВ: «Не хватило самого главного – забить»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Кудровка Андрей Тотовицкий травма операция
Николай Титюк Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Футбол | 28 сентября 2025, 12:25 3
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»

Йожеф Йожефович раскритиковал решение не отпускать Михавко в сборную Украины U-20

Потеря для сборной. Украинский легионер рискует пропустить матчи в октябре
Футбол | 28 сентября 2025, 12:33 0
Потеря для сборной. Украинский легионер рискует пропустить матчи в октябре
Потеря для сборной. Украинский легионер рискует пропустить матчи в октябре

Роман Яремчук продолжает восстанавливаться после травмы

Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Футбол | 27.09.2025, 19:59
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Футбол | 28.09.2025, 00:03
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Футбол | 27.09.2025, 20:59
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 3
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 4
Бокс
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем