  4. Потеря для сборной. Украинский легионер рискует пропустить матчи в октябре
Чемпионат мира
28 сентября 2025, 12:33 |
Потеря для сборной. Украинский легионер рискует пропустить матчи в октябре

Роман Яремчук продолжает восстанавливаться после травмы

28 сентября 2025, 12:33 |
Потеря для сборной. Украинский легионер рискует пропустить матчи в октябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук рискует пропустить матчи сборной Украины во время международной паузы в октябре. «Сине-желтая» команда проведет два поединка в отборе на ЧМ-2026 – против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).

29-летний футболист продолжает находится в лазарете команды из-за повреждения, которое он получил еще в августе. По этой причине украинец не смог помочь «Олимпиакосу» в последних семи официальных матчах.

Главный тренер греческой команды Хосе Луис Мендилибар был уверен, что Яремчук успеет восстановиться до перерыва на матчи сборных, однако егот возвращение в строй придется отложить на несколько недель.

По информации греческой прессы, Роман точно пропустит второй тур Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», матч чемпионата с ПАОК и рискует не сыграть за сборную Украины. Ожидается, что форвард выйдет на поле 18 октября, когда команда Мендилибара сыграет против «Ларисы» в поединке Суперлиге.

Во время учебно-тренировочных сборов Яремчук провел три матча, в которых забил два гола. Контракт игрока истекает в июне 2028 года.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Роман Яремчук травма
Николай Титюк Источник: Sport24.gr
