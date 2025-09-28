Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Караваева не принес Динамо дивидендов
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 11:38 | Обновлено 28 сентября 2025, 11:43
64
0

8-й раз в истории дуплет не помог киевлянам одержать победу

28 сентября 2025, 11:38 | Обновлено 28 сентября 2025, 11:43
64
0
ФК Динамо. Александр Караваев

В матче с «Карпатами» (3:3) Александр Караваев сделал 2-й дубль в чемпионатах Украины в рядах «Динамо». Однако в отличие от поединка с «Рухом» в марте 2021 года, который завершился разгромом желто-черных со счетом 3:0, его нынешний дуплет не принес киевлянам дивидендов.

Это всего восьмой случай в истории, когда дубль не позволил бело-синим одержать победу в УПЛ. 6 раз динамовцы довольствовались ничьей и дважды терпели поражение.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дубли, не принесшие Динамо победу в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Соперник

Счет

1.

23.06.1997

Юрий МАКСИМОВ

ЦСКА

2:2 (д)

2.

21.05.2000

Максим ШАЦКИХ

Черноморец

2:2 (г)

3.

22.07.2007

МАЙКЛ

Арсенал

2:2 (д)

4.

28.06.2020

Виктор ЦЫГАНКОВ

Десна

2:3 (г)

5.

12.07.2020

Беньямин ВЕРБИЧ

Александрия

2:2 (г)

6.

12.12.2020

Виктор ЦЫГАНКОВ

Колос

2:2 (д)

7.

06.10.2023

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Полесье

2:3 (г)

8.

27.09.2025

Александр КАРАВАЕВ

Карпаты

3:3 (г)

По теме:
Лидер Динамо отреагировал на провал Моргуна в матче против Карпат в УПЛ
Игорь СУРКИС: «Какой кризис Динамо? Команда не проигрывает 39 матчей»
Динамо 12-й раз пропустило решающий мяч в УПЛ в компенсированное время
цифры и факты Александр Караваев Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
