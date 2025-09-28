Дубль Караваева не принес Динамо дивидендов

В матче с «Карпатами» (3:3) Александр Караваев сделал 2-й дубль в чемпионатах Украины в рядах «Динамо». Однако в отличие от поединка с «Рухом» в марте 2021 года, который завершился разгромом желто-черных со счетом 3:0, его нынешний дуплет не принес киевлянам дивидендов.

Это всего восьмой случай в истории, когда дубль не позволил бело-синим одержать победу в УПЛ. 6 раз динамовцы довольствовались ничьей и дважды терпели поражение.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дубли, не принесшие Динамо победу в чемпионатах Украины