Дубль Караваева не принес Динамо дивидендов
8-й раз в истории дуплет не помог киевлянам одержать победу
В матче с «Карпатами» (3:3) Александр Караваев сделал 2-й дубль в чемпионатах Украины в рядах «Динамо». Однако в отличие от поединка с «Рухом» в марте 2021 года, который завершился разгромом желто-черных со счетом 3:0, его нынешний дуплет не принес киевлянам дивидендов.
Это всего восьмой случай в истории, когда дубль не позволил бело-синим одержать победу в УПЛ. 6 раз динамовцы довольствовались ничьей и дважды терпели поражение.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Дубли, не принесшие Динамо победу в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
23.06.1997
|
Юрий МАКСИМОВ
|
ЦСКА
|
2:2 (д)
|
2.
|
21.05.2000
|
Максим ШАЦКИХ
|
Черноморец
|
2:2 (г)
|
3.
|
22.07.2007
|
МАЙКЛ
|
Арсенал
|
2:2 (д)
|
4.
|
28.06.2020
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Десна
|
2:3 (г)
|
5.
|
12.07.2020
|
Беньямин ВЕРБИЧ
|
Александрия
|
2:2 (г)
|
6.
|
12.12.2020
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Колос
|
2:2 (д)
|
7.
|
06.10.2023
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Полесье
|
2:3 (г)
|
8.
|
27.09.2025
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Карпаты
|
3:3 (г)
