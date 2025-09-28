В воскресенье, 28 сентября, состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги между «Металлистом 1925» и «Колосом».

Команды сыграют на стадионе «Полесье» в Житомире. Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч будет интересен, ведь встречаются лидеры чемпионата. «Колос» сейчас находится на третьей строчке в чемпионате, а «Металлист 1925» на шестой.

Команды встречались между собой 9 раз. 6 матчей прошли в УПЛ, 2 игры в Первой лиге и один поединок был общительным. На счету «Колоса» 3 победы. 5 раз команды играли вничью. У «Металлиста 1925» одна победа в 2022 году.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Металлист 1925 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция