  Металлист 1925 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Металлист 1925
28.09.2025 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
60
0

Металлист 1925 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч начнется 28 сентября в 15:30 по Киеву

Колос Ковалвка

В воскресенье, 28 сентября, состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги между «Металлистом 1925» и «Колосом».

Команды сыграют на стадионе «Полесье» в Житомире. Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч будет интересен, ведь встречаются лидеры чемпионата. «Колос» сейчас находится на третьей строчке в чемпионате, а «Металлист 1925» на шестой.

Команды встречались между собой 9 раз. 6 матчей прошли в УПЛ, 2 игры в Первой лиге и один поединок был общительным. На счету «Колоса» 3 победы. 5 раз команды играли вничью. У «Металлиста 1925» одна победа в 2022 году.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

