ФОТО. Бывшая жена тренера киевского Динамо показала роскошные формы
Мария Гуревич продолжает провоцировать своих подписчиков
Мария Гуревич, экс-партнерша бывшего футболиста и нынешнего тренера «Динамо» Олега Гусева, вновь удивила поклонников.
Красотка давно известна любовью к откровенным съемкам, и недавно более 100 тысяч ее подписчиков в Instagram оценили новый горячий фотосет.
На корте в белом мини и топе блондинка выглядит максимально очень соблазнительно.
Мария воспитывает сына Марка от отношений с Гусевым, а также старшую дочь Александру.
Комментарии 1
А часом вона не мама Олексія, який зараз на чемпіонаті світу U-20 в Чилі?
