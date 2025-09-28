Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 сентября 2025, 02:52
ФОТО. Бывшая жена тренера киевского Динамо показала роскошные формы

Мария Гуревич продолжает провоцировать своих подписчиков

Instagram. Мария Гуревич

Мария Гуревич, экс-партнерша бывшего футболиста и нынешнего тренера «Динамо» Олега Гусева, вновь удивила поклонников.

Красотка давно известна любовью к откровенным съемкам, и недавно более 100 тысяч ее подписчиков в Instagram оценили новый горячий фотосет.

На корте в белом мини и топе блондинка выглядит максимально очень соблазнительно.

Мария воспитывает сына Марка от отношений с Гусевым, а также старшую дочь Александру.

