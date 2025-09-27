Дортмундская Боруссия установила интересный рекорд Бундеслиги

«Боруссия» Дортмунд установила рекорд Бундеслиги по количеству выигранных первых таймов подряд.

В матче 5-го тура чемпионата Германии дортмундцы на выезде победили «Майнц» со счетом 2:0.

Снова первый тайм матча завершился победой «Боруссии» (0:2). Это уже 10-й матч Бундеслиги подряд, в котором «желто-черные» выигрывают первую половину игры. Ни одна немецкая команда до этого дня не имела подобной серии в чемпионате.

Победная серия Боруссии Дортмунд в первых таймах матчей Бундеслиги (10)

Майнц (2:0)

Вольфсбург (1:0)

Гайденгайм (2:0)

Унион Берлин (1:0)

Санкт-Паули (1:0)

Гольштайн (1:0)

Байер (2:1)

Вольфсбург (1:0)

Гоффенгайм (1:0)

Боруссия Менхенгладбах (3:1)

* В скобках – результаты первых таймов.

После 5 сыгранных матчей «Боруссия» с 13 очками занимает 2-е место в чемпионате Германии, уступая только «Баварии», у которой пока стопроцентный результат (15 очков).