Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дортмундская Боруссия установила интересный рекорд Бундеслиги
Германия
27 сентября 2025, 20:08 |
Дортмундская Боруссия установила интересный рекорд Бундеслиги

«Пчелы» выиграли 10-й матч Бундеслиги подряд уже в первом тайме

Дортмундская Боруссия установила интересный рекорд Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

«Боруссия» Дортмунд установила рекорд Бундеслиги по количеству выигранных первых таймов подряд.

В матче 5-го тура чемпионата Германии дортмундцы на выезде победили «Майнц» со счетом 2:0.

Снова первый тайм матча завершился победой «Боруссии» (0:2). Это уже 10-й матч Бундеслиги подряд, в котором «желто-черные» выигрывают первую половину игры. Ни одна немецкая команда до этого дня не имела подобной серии в чемпионате.

Победная серия Боруссии Дортмунд в первых таймах матчей Бундеслиги (10)

  • Майнц (2:0)
  • Вольфсбург (1:0)
  • Гайденгайм (2:0)
  • Унион Берлин (1:0)
  • Санкт-Паули (1:0)
  • Гольштайн (1:0)
  • Байер (2:1)
  • Вольфсбург (1:0)
  • Гоффенгайм (1:0)
  • Боруссия Менхенгладбах (3:1)

* В скобках – результаты первых таймов.

После 5 сыгранных матчей «Боруссия» с 13 очками занимает 2-е место в чемпионате Германии, уступая только «Баварии», у которой пока стопроцентный результат (15 очков).

