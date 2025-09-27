Дортмундская Боруссия установила интересный рекорд Бундеслиги
«Пчелы» выиграли 10-й матч Бундеслиги подряд уже в первом тайме
«Боруссия» Дортмунд установила рекорд Бундеслиги по количеству выигранных первых таймов подряд.
В матче 5-го тура чемпионата Германии дортмундцы на выезде победили «Майнц» со счетом 2:0.
Снова первый тайм матча завершился победой «Боруссии» (0:2). Это уже 10-й матч Бундеслиги подряд, в котором «желто-черные» выигрывают первую половину игры. Ни одна немецкая команда до этого дня не имела подобной серии в чемпионате.
Победная серия Боруссии Дортмунд в первых таймах матчей Бундеслиги (10)
- Майнц (2:0)
- Вольфсбург (1:0)
- Гайденгайм (2:0)
- Унион Берлин (1:0)
- Санкт-Паули (1:0)
- Гольштайн (1:0)
- Байер (2:1)
- Вольфсбург (1:0)
- Гоффенгайм (1:0)
- Боруссия Менхенгладбах (3:1)
* В скобках – результаты первых таймов.
После 5 сыгранных матчей «Боруссия» с 13 очками занимает 2-е место в чемпионате Германии, уступая только «Баварии», у которой пока стопроцентный результат (15 очков).
10 - Borussia Dortmund were in the lead at half-time for the 10th Bundesliga match in a row, setting a new Bundesliga record for a side. Break. pic.twitter.com/8t2zqatDF4— OptaFranz (@OptaFranz) September 27, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новозеландец похвалил подготовку боксера
Тони считает, что Кроуфорду не стоит драться против Бивола