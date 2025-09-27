Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Караваев отыграл один гол для Динамо в матче с Карпатами
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 18:50 | Обновлено 27 сентября 2025, 18:51
595
0

ВИДЕО. Караваев отыграл один гол для Динамо в матче с Карпатами

Перерыв, 2:1 в пользу львов

27 сентября 2025, 18:50 | Обновлено 27 сентября 2025, 18:51
595
0
ВИДЕО. Караваев отыграл один гол для Динамо в матче с Карпатами
ФК Динамо. Александр Караваев

В субботу, 27 сентября, в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги проходит поединок между львовскими «Карпатами» и киевским «Динамо».

Матч проходит на стадионе «Украина» во Львове и начался в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 44-й минуте за «Динамо» забил Александр Караваев.

В поединке был сыгран первый тайм – 2:1 в пользу львов.

ВИДЕО. Караваев отыграл один гол для Динамо в матче с Карпатами

По теме:
ВИДЕО. Невероятный камбэк Динамо. Киевляне шокировали Карпаты во 2 тайме
Виктор СКРИПНИК: «В первом тайме не узнал своих ребят»
Артур БИБИК: «В игре с тернопольской Нивой будем выкладываться на максимум»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Бокс | 27 сентября 2025, 04:26 2
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»

Новозеландец похвалил подготовку боксера

Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Футбол | 26 сентября 2025, 20:27 1
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?

Вингер французского клуба обогнал испанского вундеркинда на 321 пункт

Удаление и гол на 90+10-й. Челси и Брайтон в Лондоне выдали матч на 4 гола
Футбол | 27.09.2025, 19:05
Удаление и гол на 90+10-й. Челси и Брайтон в Лондоне выдали матч на 4 гола
Удаление и гол на 90+10-й. Челси и Брайтон в Лондоне выдали матч на 4 гола
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27.09.2025, 07:00
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Футбол | 27.09.2025, 12:00
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 150
Футбол
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
26.09.2025, 04:19 11
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 10
Бокс
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
26.09.2025, 04:57 1
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем