В субботу, 27 сентября, в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги проходит поединок между львовскими «Карпатами» и киевским «Динамо».

Матч проходит на стадионе «Украина» во Львове и начался в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 44-й минуте за «Динамо» забил Александр Караваев.

В поединке был сыгран первый тайм – 2:1 в пользу львов.

ВИДЕО. Караваев отыграл один гол для Динамо в матче с Карпатами