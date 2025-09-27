Украина. Премьер лига27 сентября 2025, 18:50 | Обновлено 27 сентября 2025, 18:51
ВИДЕО. Караваев отыграл один гол для Динамо в матче с Карпатами
Перерыв, 2:1 в пользу львов
27 сентября 2025, 18:50 | Обновлено 27 сентября 2025, 18:51
В субботу, 27 сентября, в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги проходит поединок между львовскими «Карпатами» и киевским «Динамо».
Матч проходит на стадионе «Украина» во Львове и начался в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 44-й минуте за «Динамо» забил Александр Караваев.
В поединке был сыгран первый тайм – 2:1 в пользу львов.
