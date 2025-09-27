Артур БИБИК: «В игре с тернопольской Нивой будем выкладываться на максимум»

В поединке восьмого тура Первой лиги ФК «Чернигов» на выезде сыграет с тернопольской «Нивой». Ожиданиями от матча поделился полузащитник черниговского клуба Артур Бибик.

– Ты стал первым игроком в составе ФК Чернигов со 100 матчами за клуб на профессиональном уровне. Как ты относишься к такому достижению?

– Очень приятно было осознать, что уже позади 100 игр за этот клуб. Но я надеюсь, что это только начало. Мне хочется провести как можно больше матчей и приложить максимум усилий по достижению результатов команды.

– Команда в очередной раз выезжает на запад, как тебе лично удается преодолевать такую ​​сложную логистику в последнее время?

– Всегда тяжело ехать так далеко, но это часть футбольной жизни. В этом есть и своя атмосфера, поэтому лично для меня это не какая-то большая проблема.

– Как прошла эта неделя подготовки к матчу?

– Мы провели очень хорошую подготовку. Вся команда была расстроена, что не получилось сыграть матч с Металлистом, поэтому мы готовились с максимальной самоотдачей, чтобы выложиться на максимум в игре с тернопольской Нивой и добиться положительного результата.

– Ты участвовал в очень досадном матче с Нивой год назад, когда ФК Чернигов потерял победу на последней минуте, пропустив сразу два гола. Осталась ли та игра в воспоминаниях и есть дополнительный настрой на реванш?

– Конечно, в памяти и игра останется на всю жизнь. Я думал, что это бывает только по телевизору, но пришлось это увидеть на собственном опыте. Конечно, нам всем хочется взять реванш за ту досадную ничью и достичь положительного результата.

– Как ты можешь оценить соперника?

– Нива – хорошая, боевая команда, которая будет играть с большой самоотдачей. Мы все ожидаем очень интересную игру и сделаем все для того, чтобы порадовать своих болельщиков.

– Что станет главным для победы в этой игре?

– Самое главное – выполнить установку тренерского штаба, и, конечно же, не проиграть в желании. Встреча будет непростой, но у нас есть все, чтобы добиться победы в ней.