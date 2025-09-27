Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артур БИБИК: «В игре с тернопольской Нивой будем выкладываться на максимум»
Украина. Первая лига
27 сентября 2025, 18:58 | Обновлено 27 сентября 2025, 19:03
47
0

Артур БИБИК: «В игре с тернопольской Нивой будем выкладываться на максимум»

Полузащитник ФК «Чернигов» рассказал о подготовке к матчу с тернопольской «Нивой»

27 сентября 2025, 18:58 | Обновлено 27 сентября 2025, 19:03
47
0
Артур БИБИК: «В игре с тернопольской Нивой будем выкладываться на максимум»
ФК Чернигов. Артур Бибик

В поединке восьмого тура Первой лиги ФК «Чернигов» на выезде сыграет с тернопольской «Нивой». Ожиданиями от матча поделился полузащитник черниговского клуба Артур Бибик.

– Ты стал первым игроком в составе ФК Чернигов со 100 матчами за клуб на профессиональном уровне. Как ты относишься к такому достижению?

– Очень приятно было осознать, что уже позади 100 игр за этот клуб. Но я надеюсь, что это только начало. Мне хочется провести как можно больше матчей и приложить максимум усилий по достижению результатов команды.

– Команда в очередной раз выезжает на запад, как тебе лично удается преодолевать такую ​​сложную логистику в последнее время?

– Всегда тяжело ехать так далеко, но это часть футбольной жизни. В этом есть и своя атмосфера, поэтому лично для меня это не какая-то большая проблема.

– Как прошла эта неделя подготовки к матчу?

– Мы провели очень хорошую подготовку. Вся команда была расстроена, что не получилось сыграть матч с Металлистом, поэтому мы готовились с максимальной самоотдачей, чтобы выложиться на максимум в игре с тернопольской Нивой и добиться положительного результата.

– Ты участвовал в очень досадном матче с Нивой год назад, когда ФК Чернигов потерял победу на последней минуте, пропустив сразу два гола. Осталась ли та игра в воспоминаниях и есть дополнительный настрой на реванш?

– Конечно, в памяти и игра останется на всю жизнь. Я думал, что это бывает только по телевизору, но пришлось это увидеть на собственном опыте. Конечно, нам всем хочется взять реванш за ту досадную ничью и достичь положительного результата.

– Как ты можешь оценить соперника?

– Нива – хорошая, боевая команда, которая будет играть с большой самоотдачей. Мы все ожидаем очень интересную игру и сделаем все для того, чтобы порадовать своих болельщиков.

– Что станет главным для победы в этой игре?

– Самое главное – выполнить установку тренерского штаба, и, конечно же, не проиграть в желании. Встреча будет непростой, но у нас есть все, чтобы добиться победы в ней.

По теме:
Виктор СКРИПНИК: «В первом тайме не узнал своих ребят»
ВИДЕО. Караваев отыграл один гол для Динамо в матче с Карпатами
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Было бы интересно поработать с Кварцяным и Маркевичем»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Чернигов Нива Тернополь
Сергей Турчак Источник: ФК Чернигов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Футбол | 26 сентября 2025, 21:19 1
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список

Усман Дембеле получил престижную награду лучшему футболисту 2025 года

Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27 сентября 2025, 07:58 2
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана

Легендарный украинский боксер будет баллотироваться на пост президента World Boxing

Боруссия Д – главный конкурент Бавариии, важные победы Байера и Лейпцига
Футбол | 27.09.2025, 18:59
Боруссия Д – главный конкурент Бавариии, важные победы Байера и Лейпцига
Боруссия Д – главный конкурент Бавариии, важные победы Байера и Лейпцига
Костюк разгромила немку и вышла в 1/16 финала большого турнира в Пекине
Теннис | 27.09.2025, 11:17
Костюк разгромила немку и вышла в 1/16 финала большого турнира в Пекине
Костюк разгромила немку и вышла в 1/16 финала большого турнира в Пекине
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Футбол | 26.09.2025, 20:27
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 29
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 150
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем