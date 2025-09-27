Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Курьез года в АПЛ. Игрок забил два автогола в матче Манчестер Сити
Англия
27 сентября 2025, 18:55 | Обновлено 27 сентября 2025, 19:00
Курьез года в АПЛ. Игрок забил два автогола в матче Манчестер Сити

Эстеве постарался в составе Бернли

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии между Бернли и Манчестер Сити случилось достаточно редкое в футболе событие – один игрок умудрился оформить сразу два автогола.

Футболист Бернли Максим Эстеве дважды отправил мяч в свои ворота.

Сперва защитник отправил мяч в свои ворота на 12-й минуте, а затем повторил это на 65-й минуте.

Впрочем, на самом деле Эстеве стал уже третьим игроком АПЛ за последние 10 лет, кто забил два автогола в одном матче. Ранее это сделали Ваут Фас и Грейг Доусон.

