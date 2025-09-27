Англия27 сентября 2025, 18:55 | Обновлено 27 сентября 2025, 19:00
541
0
Курьез года в АПЛ. Игрок забил два автогола в матче Манчестер Сити
Эстеве постарался в составе Бернли
27 сентября 2025, 18:55 | Обновлено 27 сентября 2025, 19:00
541
0
В матче чемпионата Англии между Бернли и Манчестер Сити случилось достаточно редкое в футболе событие – один игрок умудрился оформить сразу два автогола.
Футболист Бернли Максим Эстеве дважды отправил мяч в свои ворота.
Сперва защитник отправил мяч в свои ворота на 12-й минуте, а затем повторил это на 65-й минуте.
Впрочем, на самом деле Эстеве стал уже третьим игроком АПЛ за последние 10 лет, кто забил два автогола в одном матче. Ранее это сделали Ваут Фас и Грейг Доусон.
