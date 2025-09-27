Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
27 сентября 2025, 18:38 |
Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Ноттингем – Сандерленд

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главные тренеры «Ноттингем Форест» и «Сандерленда» – Ангелос Постекоглу и Режис Ле Бри – определились со стартовыми составами своих команд. Украинский защитник хозяев Александр Зинченко выйдет в стартовом составе.

Матч шестого тура Английской Премьер-лиги начнется в 19:30 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Встречу между командами примет стадион «Сити Граунд» в Ноттингеме.

Перед началом матча «Сандерленд» с 9 очками занимает 9-е место. «Ноттингем Форест» идет 16-м, имея в своем активе 5 баллов

Стартовые составы на матч «Ноттингем Форест» – «Сандерленд»:

Ноттингем Форест Сандерленд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
