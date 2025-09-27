Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Ноттингем – Сандерленд
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву
Главные тренеры «Ноттингем Форест» и «Сандерленда» – Ангелос Постекоглу и Режис Ле Бри – определились со стартовыми составами своих команд. Украинский защитник хозяев Александр Зинченко выйдет в стартовом составе.
Матч шестого тура Английской Премьер-лиги начнется в 19:30 по киевскому времени.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Встречу между командами примет стадион «Сити Граунд» в Ноттингеме.
Перед началом матча «Сандерленд» с 9 очками занимает 9-е место. «Ноттингем Форест» идет 16-м, имея в своем активе 5 баллов
Стартовые составы на матч «Ноттингем Форест» – «Сандерленд»:
